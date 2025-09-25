#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Только через мой труп: отец Леонардо Ди Каприо запретил сыну менять имя ради карьеры

Леонардо Ди Каприо, имя, Голливуд , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 19:00 Фото: flickr/Monika Flueckiger
Американский актер Леонардо Ди Каприо признался, что в начале своей карьеры ему советовали отказаться от настоящего имени и выступать под псевдонимом, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание People.

По словам обладателя "Оскара", продюсеры посчитали его имя слишком "этническим" и опасались, что это помешает его востребованности в Голливуде. Когда будущему актеру было 12 лет, агент предложил заменить имя и представляться как Ленни Уильямс.

"Он сказал: "Иначе тебя никогда никто не наймет. Твое новое имя – Ленни Уильямс", – вспоминает артист.

Фамилия Уильямс, по словам Ди Каприо, была выбрана из-за его полного имени – Леонардо Вильгельм Ди Каприо. Однако отец актера Джордж решительно воспротивился этому и заявил, что сын возьмет псевдоним "только через его труп".

А ранее известный казахстанский блогер Дамеля Sweet отправилась в путешествие в Мангистау.

Айсулу Омарова
