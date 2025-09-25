Только через мой труп: отец Леонардо Ди Каприо запретил сыну менять имя ради карьеры

Американский актер Леонардо Ди Каприо признался, что в начале своей карьеры ему советовали отказаться от настоящего имени и выступать под псевдонимом, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание People.

По словам обладателя "Оскара", продюсеры посчитали его имя слишком "этническим" и опасались, что это помешает его востребованности в Голливуде. Когда будущему актеру было 12 лет, агент предложил заменить имя и представляться как Ленни Уильямс.

"Он сказал: "Иначе тебя никогда никто не наймет. Твое новое имя – Ленни Уильямс", – вспоминает артист.

Фамилия Уильямс, по словам Ди Каприо, была выбрана из-за его полного имени – Леонардо Вильгельм Ди Каприо. Однако отец актера Джордж решительно воспротивился этому и заявил, что сын возьмет псевдоним "только через его труп".

