Сабина Алтынбекова похвасталась своим новым тренером

Одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова, которая недавно решила продолжить спортивную карьеру на Родине, показала подписчикам в Instagram своего нового тренера, сообщает Zakon.kz.

1 сентября 2025 года стало известно, что 28-летняя волейболистка стала игроком "Астаны".

"Много раз слышала, что Мейрбек Мусабекович хороший тренер. Вот и мне довелось тренироваться и играть под его руководством. Тренер – профессионал, ничем не уступает зарубежным тренерам. А где-то даже преобладает. Профессионализм. Самообладание. Достойность", – написала Алтынбекова в Stories сегодня, 10 сентября.

Также Сабина добавила: "Побольше бы таких тренеров, где в первую очередь – искреннее намерение".

Фото: Instagram/altynbekova_20

