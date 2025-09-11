Сестра Торегали Тореали впервые показало лицо единственной дочери

Казахстанский блогер и предпринимательница Фариза Тореали перестала скрывать лицо своей единственной дочери, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик 24-летняя сестренка певца Торегали Тореали сегодня разместила в своем Instagram.

"Самый дорогой дар Аллаха – это свет наших глаз, наша дочь Дара... Вы теперь ближе знакомы с нашей Дара", – написала Фариза под роликом 11 сентября 2025 года.

Одними из первых на видео отреагировал муж Дархан Нортаев, а также сестренка Дина и отец Тореали.

Фото: Instagram/farizatoreali

Подписчики не смогли определиться, на кого больше похожа маленькая Дара. Большинство из них написали, что дочь очень похожа на отца:

"Копия Дархана же".

"Ксерокопия Дархана".

"Носик ваш, Фари ханым".

"Тьфу-тьфу на вас! Точная копия отца".

"В этой куколке нет ничего от Фаризы, копия Дархана".

"Не обижайтесь, но я думаю, что она очень похожа на Фаризу".

"Тьфу-тьфу! Можно даже и не спрашивать: "Дархана ли ты дочь?" Сразу видно, что да".

О том, что Фариза Тореали впервые стала мамой, мы писали 6 декабря 2023 года.