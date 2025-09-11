Сестра Торегали Тореали впервые показало лицо единственной дочери
Фото: Instagram/farizatoreali
Казахстанский блогер и предпринимательница Фариза Тореали перестала скрывать лицо своей единственной дочери, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик 24-летняя сестренка певца Торегали Тореали сегодня разместила в своем Instagram.
"Самый дорогой дар Аллаха – это свет наших глаз, наша дочь Дара... Вы теперь ближе знакомы с нашей Дара", – написала Фариза под роликом 11 сентября 2025 года.
Одними из первых на видео отреагировал муж Дархан Нортаев, а также сестренка Дина и отец Тореали.
Фото: Instagram/farizatoreali
Подписчики не смогли определиться, на кого больше похожа маленькая Дара. Большинство из них написали, что дочь очень похожа на отца:
- "Копия Дархана же".
- "Ксерокопия Дархана".
- "Носик ваш, Фари ханым".
- "Тьфу-тьфу на вас! Точная копия отца".
- "В этой куколке нет ничего от Фаризы, копия Дархана".
- "Не обижайтесь, но я думаю, что она очень похожа на Фаризу".
- "Тьфу-тьфу! Можно даже и не спрашивать: "Дархана ли ты дочь?" Сразу видно, что да".
О том, что Фариза Тореали впервые стала мамой, мы писали 6 декабря 2023 года.
