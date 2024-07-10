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Макпал Исабекову выписали из роддома

Макпал Исабекову выписали из роддома, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 15:16 Фото: Instagram/makosyai
Несколько дней назад казахстанская певица Макпал Исабекова стала мамой второй раз. А уже сегодня, 10 июля 2024 года, исполнительницу хита "Ноябрь" выписали из родильного дома, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации в личном блоге Диаса Аблаева, сына народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой.

Макпал Исабекову выписали из роддома, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 15:16

Фото: Instagram/stories/dias_ablayev

Принимая поздравления и цветы от друзей, Исабекова заявила, что и не думала о выписке.

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У Исабековой есть старший сын Теодор, которого она родила в июне 2022 года. 28 июня 2024 года певица трогательно поздравила первенца с двухлетием, разместив в соцсетях красивый видеоролик о его взрослении.

О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила поклонникам 14 февраля 2024 года. С тех пор она часто рассказывала о том, как проходит ее беременность и радовала казахстанцев фотографиями округлившегося животика.

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