Макпал Исабекову выписали из роддома

Несколько дней назад казахстанская певица Макпал Исабекова стала мамой второй раз. А уже сегодня, 10 июля 2024 года, исполнительницу хита "Ноябрь" выписали из родильного дома, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации в личном блоге Диаса Аблаева, сына народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой.

Фото: Instagram/stories/dias_ablayev

Принимая поздравления и цветы от друзей, Исабекова заявила, что и не думала о выписке.

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У Исабековой есть старший сын Теодор, которого она родила в июне 2022 года. 28 июня 2024 года певица трогательно поздравила первенца с двухлетием, разместив в соцсетях красивый видеоролик о его взрослении.

О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила поклонникам 14 февраля 2024 года. С тех пор она часто рассказывала о том, как проходит ее беременность и радовала казахстанцев фотографиями округлившегося животика.