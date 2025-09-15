"Я лежала, не вставая, 10 дней": Баян Алагузова рассказала о тяжелом заболевании, которое подхватила на отдыхе

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова сегодня, 15 сентября 2025 года, вышла на связь со своими подписчиками в Instagram. 51-летняя селебрити рассказала, что вернулась домой после отпуска в Турции, где сильно заболела, сообщает Zakon.kz.

По словам продюсера, отпуск прошел прекрасно, не считая коронавируса, который она подхватила во время отдыха.

"Я вернулась домой после отпуска. Хорошо отдохнули, прекрасно. Кстати, я переболела коронавирусом. В этот раз это было что-то с чем-то. Будьте осторожны, вирус гуляет. Я лежала, не вставая, 10 дней. Это было очень тяжело, это какая-то разновидность коронавируса, которой я еще не испытывала", – заявила Баян Алагузова.

Как пояснила многодетная актриса, до этого она и члены ее семьи не раз болели коронавирусом, "но не в такой тяжелой форме".

"Честно, было очень-очень-очень плохо. Еще там, в Турции, я лежала. Еще сейчас у меня сохраняются симптомы, немножко слабость", – заключила Баян Алагузова.

Материал по теме Баян Алагузову упрекнули в несправедливой любви к дочерям

Ранее сообщалось, что родная сестра Баян Алагузовой привлекла внимание "диким танцем" с молодым музыкантом.