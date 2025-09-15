#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Культура и шоу-бизнес

"Я лежала, не вставая, 10 дней": Баян Алагузова рассказала о тяжелом заболевании, которое подхватила на отдыхе

Баян Алагузова, казахстанский продюсер, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:07 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова сегодня, 15 сентября 2025 года, вышла на связь со своими подписчиками в Instagram. 51-летняя селебрити рассказала, что вернулась домой после отпуска в Турции, где сильно заболела, сообщает Zakon.kz.

По словам продюсера, отпуск прошел прекрасно, не считая коронавируса, который она подхватила во время отдыха.

"Я вернулась домой после отпуска. Хорошо отдохнули, прекрасно. Кстати, я переболела коронавирусом. В этот раз это было что-то с чем-то. Будьте осторожны, вирус гуляет. Я лежала, не вставая, 10 дней. Это было очень тяжело, это какая-то разновидность коронавируса, которой я еще не испытывала", – заявила Баян Алагузова.

Как пояснила многодетная актриса, до этого она и члены ее семьи не раз болели коронавирусом, "но не в такой тяжелой форме".

"Честно, было очень-очень-очень плохо. Еще там, в Турции, я лежала. Еще сейчас у меня сохраняются симптомы, немножко слабость", – заключила Баян Алагузова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:07
Баян Алагузову упрекнули в несправедливой любви к дочерям

Ранее сообщалось, что родная сестра Баян Алагузовой привлекла внимание "диким танцем" с молодым музыкантом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Лучшие сериалы и актеры определены на премии "Эмми-2025"
12:18, Сегодня
Лучшие сериалы и актеры определены на премии "Эмми-2025"
Алла Пугачёва и "энергосберегающий" танцор Татьяны Булановой обменялись любезностями
11:34, Сегодня
Алла Пугачёва и "энергосберегающий" танцор Татьяны Булановой обменялись любезностями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: