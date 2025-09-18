От "Уау!" до "Фильм ужасов снимали?!": новую фотосессию семьи Жанар Айжановой обсуждают в Казнете
Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova
Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова 17 сентября 2025 года опубликовала в Instagram кадры новой семейной фотосессии, которые вызвали неоднозначную реакцию среди подписчиков, сообщает Zakon.kz.
На этот раз единственная дочь певицы Жанар Айжановой собрала на фотосессию всю семью: сына, маму, мужа, свекра.
"Семья", – лаконично подписала снимки беременная Айжулдыз Адайбекова.
Публикация вызвала восторг и возмущение одновременно: если одним фолловеры написали, что вышло необычно, то другие сравнили фотографии с фильмов ужасов:
- "Уау!"
- "Странно".
- "Идеально".
- "Семейка Айжэнс".
- "Хочу такую семью".
- "Как уговорили маму?"
- "Как вы уговорили всех?"
- "Оумайгад, очень красиво!"
- "Муж будто дилер с казино".
- "Это фильм ужасов снимали?!"
- "Потом ребенок не испугается?"
- "Самая лучшая с крутыми идеями".
- "Ждете близнецов? Видно по животу".
- "Фотографироваться так со свекром – это же уровень".
- "Айжулдыз, я тебя люблю. Прямо особенная, как всегда".
- "Такое могла придумать только ты. Настолько оригинально".
- "Странные люди видят странность, особенные – видят исключительность".
- "Извините, не знаю, почему, смотрела, думая, что это фильм ужасов. Оказалось, что это семейная фотосессия. Необычно".
- "Ужас, что она хотела донести до нас этим фото. Во-первых, она стоит выше всех. Значит, она преобладает над всеми? Ну ладно, это ее дело, но вид ее о чем?"
