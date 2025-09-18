От "Уау!" до "Фильм ужасов снимали?!": новую фотосессию семьи Жанар Айжановой обсуждают в Казнете

Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова 17 сентября 2025 года опубликовала в Instagram кадры новой семейной фотосессии, которые вызвали неоднозначную реакцию среди подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На этот раз единственная дочь певицы Жанар Айжановой собрала на фотосессию всю семью: сына, маму, мужа, свекра.

"Семья", – лаконично подписала снимки беременная Айжулдыз Адайбекова.

Публикация вызвала восторг и возмущение одновременно: если одним фолловеры написали, что вышло необычно, то другие сравнили фотографии с фильмов ужасов:

"Уау!"

"Странно".

"Идеально".

"Семейка Айжэнс".

"Хочу такую семью".

"Как уговорили маму?"

"Как вы уговорили всех?"

"Оумайгад, очень красиво!"

"Муж будто дилер с казино".

"Это фильм ужасов снимали?!"

"Потом ребенок не испугается?"

"Самая лучшая с крутыми идеями".

"Ждете близнецов? Видно по животу".

"Фотографироваться так со свекром – это же уровень".

"Айжулдыз, я тебя люблю. Прямо особенная, как всегда".

"Такое могла придумать только ты. Настолько оригинально".

"Странные люди видят странность, особенные – видят исключительность".

"Извините, не знаю, почему, смотрела, думая, что это фильм ужасов. Оказалось, что это семейная фотосессия. Необычно".

"Ужас, что она хотела донести до нас этим фото. Во-первых, она стоит выше всех. Значит, она преобладает над всеми? Ну ладно, это ее дело, но вид ее о чем?"

27 июня 2025 года Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров объявили о скором пополнении. Подробнее – по ссылке.