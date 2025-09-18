#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Культура и шоу-бизнес

От "Уау!" до "Фильм ужасов снимали?!": новую фотосессию семьи Жанар Айжановой обсуждают в Казнете

блогер Айжулдыз Адайбекова, певица Жанар Айжанова, экстри-блогер Сакен Кагаров, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 16:45 Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova
Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова 17 сентября 2025 года опубликовала в Instagram кадры новой семейной фотосессии, которые вызвали неоднозначную реакцию среди подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На этот раз единственная дочь певицы Жанар Айжановой собрала на фотосессию всю семью: сына, маму, мужа, свекра.

"Семья", – лаконично подписала снимки беременная Айжулдыз Адайбекова.

Публикация вызвала восторг и возмущение одновременно: если одним фолловеры написали, что вышло необычно, то другие сравнили фотографии с фильмов ужасов:

  • "Уау!"
  • "Странно".
  • "Идеально".
  • "Семейка Айжэнс".
  • "Хочу такую семью".
  • "Как уговорили маму?"
  • "Как вы уговорили всех?"
  • "Оумайгад, очень красиво!"
  • "Муж будто дилер с казино".
  • "Это фильм ужасов снимали?!"
  • "Потом ребенок не испугается?"
  • "Самая лучшая с крутыми идеями".
  • "Ждете близнецов? Видно по животу".
  • "Фотографироваться так со свекром – это же уровень".
  • "Айжулдыз, я тебя люблю. Прямо особенная, как всегда".
  • "Такое могла придумать только ты. Настолько оригинально".
  • "Странные люди видят странность, особенные – видят исключительность".
  • "Извините, не знаю, почему, смотрела, думая, что это фильм ужасов. Оказалось, что это семейная фотосессия. Необычно".
  • "Ужас, что она хотела донести до нас этим фото. Во-первых, она стоит выше всех. Значит, она преобладает над всеми? Ну ладно, это ее дело, но вид ее о чем?"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 16:45
Грандиозная свадьба дочери Жанар Айжановой вызвала волну возмущения

27 июня 2025 года  Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров объявили о скором пополнении. Подробнее – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
