#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Культура и шоу-бизнес

"До мурашек": зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью

Игорь Крутой, воспоминания, создание песни, комментаторы, видео, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 13:43 Фото: Vk/krutoy1954
Не так давно видеоблогер Лаура Джугелия побеседовала с эстрадным композитором Игорем Крутым. Небольшой отрывок их диалога пианист разместил у себя на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Сама журналистка уточнила, что очень любит момент из интервью, когда Крутой делится воспоминаниями о создании песни "Ангел-хранитель мой".

Так, по словам Крутого, 31 год назад состоялся его первый сольный концерт. Тогда Игорь Николаев предложил сделать общую песню. Первые четыре строчки должен был исполнить сам Крутой.

"Теперь эта песня у меня ассоциируется с первым юбилейным концертом. Помню, когда проезжал мимо афиши с тем концертом, думал, что никогда у меня больше этого не будет".Игорь Крутой

Первый творческий вечер Крутого прошел в 1994 году. В то время композицию исполнили Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова, Александр Серов и Игорь Николаев.

Публикация вызвала шквал эмоций и искренних отзывов в соцсетях. Вот лишь некоторые из них:

  • Какой он Крутой!
  • Песня, как всегда, до мурашек.
  • Невероятный, теплый и сильный человек! 100% таланта.
  • Ох, какой замечательный у вас гость. Аж мурашки, как играть начал, обожаю этого добрейшего человека.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 13:43
"Бабка Ёжка": поздравление Крутого с 70-летием Долиной обернулось хейтом

Ранее мы рассказывали, что новый пост казахстанского блогера Айжан Байзаковой разделил ее аудиторию на два лагеря. Пока предпринимательница поздравляла мужа с годовщиной, подписчики гадали о ее возможной третьей беременности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Казахстане трансформируют ЕНТ
13:58, Сегодня
В Казахстане трансформируют ЕНТ
Горе произошло в семье Леонида Агутина
12:38, Сегодня
Горе произошло в семье Леонида Агутина
Хорошую новость сообщили автолюбителям Казахстана
11:21, Сегодня
Хорошую новость сообщили автолюбителям Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: