"До мурашек": зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью

Не так давно видеоблогер Лаура Джугелия побеседовала с эстрадным композитором Игорем Крутым. Небольшой отрывок их диалога пианист разместил у себя на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Сама журналистка уточнила, что очень любит момент из интервью, когда Крутой делится воспоминаниями о создании песни "Ангел-хранитель мой".

Так, по словам Крутого, 31 год назад состоялся его первый сольный концерт. Тогда Игорь Николаев предложил сделать общую песню. Первые четыре строчки должен был исполнить сам Крутой.

"Теперь эта песня у меня ассоциируется с первым юбилейным концертом. Помню, когда проезжал мимо афиши с тем концертом, думал, что никогда у меня больше этого не будет". Игорь Крутой

Первый творческий вечер Крутого прошел в 1994 году. В то время композицию исполнили Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова, Александр Серов и Игорь Николаев.

Публикация вызвала шквал эмоций и искренних отзывов в соцсетях. Вот лишь некоторые из них:

Какой он Крутой!

Песня, как всегда, до мурашек.

Невероятный, теплый и сильный человек! 100% таланта.

Ох, какой замечательный у вас гость. Аж мурашки, как играть начал, обожаю этого добрейшего человека.

