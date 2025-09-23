Новый презент стоимостью до 1,6 млн тенге показала Ерке Есмахан

Две недели назад компания Apple презентовала свои новые iPhone. Большей популярностью пользуются iPhone 17 Pro и 17 Pro Max в ярко-оранжевом цвете. Новыми гаджетами вовсю уже хвастаются звезды, в том числе казахстанская певица Ерке Есмахан, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 22 сентября 2025 года, в Instagram-Stories исполнительница хита "Қайда?" показала распаковку своего новенького iPhone в том самом оранжевом цвете. Такой дорогостоящий презент, стоимость которого варьируется от 935 тыс. до почти 1,6 млн тенге, 40-летняя Есмахан получила от супруга Raim.

Отметим, что с распаковкой подарка Ерке помогли возлюбленный и их сын Ислам.

А сегодня певица "пожаловалась" подписчикам, что ей сложно выйти из дома, так как Ислам забрал ее вещи (сумку и тот самый оранжевый гаджет).

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Выйти из дома – проблема, забрал мои вещи", – написала Есмахан 23 сентября.

Материал по теме Сумочка за миллион за богатый смех: Ерке Есмахан похвасталась подарком от Баян Алагузовой

Ранее мы писали, что Ерке Есмахан с молодым мужем на шикарном катере прокатилась по озеру Комо. Красочными и романтичными кадрами артистка поделилась в соцсетях 15 сентября 2025 года.