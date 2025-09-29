"Опять?" и "Позорище!": Казнет обрушился с критикой на Даурена Айдаркулова за третью свадьбу
Так, 28 сентября 2025 года Айдаркулов разместил серию фотографий с избранницей из мечети. Однако разглашать детали артист не пожелал нужным.
"Я женился. АльхамдулиЛлях!" – кратко гласит подпись под снимками.
Впрочем, не все разделили радость это события. По данным из социальных сетей можно понять осуждения пользователей.
В первом браке, который состоялся в 2008 году, у супругов родились трое детей. В 2016 году Айдаркулов женился на экс-солистке "КешYOU" Акботе Сейтмагамбет. В этом браке у Айдаркулова родились еще двое детей.
- Не опять а снова.
- Надо бы вам с Тимати объяснить, что в этой жизни надо только один раз жениться. Не обязательно жениться на каждой.
- Сколько раз можно жениться, от хороших мужей жены не уходят.
- Тимати 2.0.
- Опять?
- Если мужчина не может взять ответственность за женщину и за семью, зачем сотый раз женится?! Чтоб опять разбить душу очередной девушки, жаль ее! Еще везде оставляет своих детей, ужас просто!
- Остальным женам жизни испортил, ни стыда, ни совести.
- Странный человек.
- Ну, и зря! Позади пепелище из разбитых сердец, дети-полусироты, а он снова женится... вот мужики, блин. Радует одно, что глаза грустные. Нарожают, сломают женщинам жизнь, оставят их с детьми, а потом: я женился. Тьфу, блин.
- Позорище. Никакой ответственности, – пишут комментаторы.
Стоит отметить, что в одном из интервью актер признавался, что выбирает жену, обращая внимание на красоту, родословную, положение и самое главное – веру. Уже тогда он говорил, что хотел бы, чтобы его третьей супругой стала девушка в хиджабе.
