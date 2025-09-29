"Опять?" и "Позорище!": Казнет обрушился с критикой на Даурена Айдаркулова за третью свадьбу

Казахстанский актер Даурен Айдаркулов решил поделиться счастьем и объявил о своей третьей свадьбе. Правда, аудитория шоумена вместо поздравлений отреагировала критикой и многочилеснными укорами, сообщает Zakon.kz.

Так, 28 сентября 2025 года Айдаркулов разместил серию фотографий с избранницей из мечети. Однако разглашать детали артист не пожелал нужным.

"Я женился. АльхамдулиЛлях!" – кратко гласит подпись под снимками.

Впрочем, не все разделили радость это события. По данным из социальных сетей можно понять осуждения пользователей.

В первом браке, который состоялся в 2008 году, у супругов родились трое детей. В 2016 году Айдаркулов женился на экс-солистке "КешYOU" Акботе Сейтмагамбет. В этом браке у Айдаркулова родились еще двое детей.

Не опять а снова.

Надо бы вам с Тимати объяснить, что в этой жизни надо только один раз жениться. Не обязательно жениться на каждой.

Сколько раз можно жениться, от хороших мужей жены не уходят.

Тимати 2.0.

Опять?

Если мужчина не может взять ответственность за женщину и за семью, зачем сотый раз женится?! Чтоб опять разбить душу очередной девушки, жаль ее! Еще везде оставляет своих детей, ужас просто!

Остальным женам жизни испортил, ни стыда, ни совести.

Странный человек.

Ну, и зря! Позади пепелище из разбитых сердец, дети-полусироты, а он снова женится... вот мужики, блин. Радует одно, что глаза грустные. Нарожают, сломают женщинам жизнь, оставят их с детьми, а потом: я женился. Тьфу, блин.

Позорище. Никакой ответственности, – пишут комментаторы.

Стоит отметить, что в одном из интервью актер признавался, что выбирает жену, обращая внимание на красоту, родословную, положение и самое главное – веру. Уже тогда он говорил, что хотел бы, чтобы его третьей супругой стала девушка в хиджабе.

