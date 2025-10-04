#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Культура и шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна отправилась в роскошный отдых на теплоходе премиум-класса

Татьяна Брухунова, Евгений Петросян, дети, круиз, отдых , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 00:20 Фото: Instagram/bruhunova
Блогер и супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во второй раз за месяц отправилась в отпуск вместе с детьми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Shot, на шестидневный круиз она потратила около миллиона рублей.

Отмечается, что Брухунова с сыном и дочерью отправилась из Москвы в Плёс на четырехпалубном теплоходе премиум-класса, где есть ресторан, бар, фитнес-зал и библиотека. Стоимость проживания в двухместной каюте "делюкс", где разместилась блогерша, составляет около 410 тысяч рублей. Для детей были забронированы отдельные каюты по немного более низкой цене.

Пассажирам круиза предлагается меню от шеф-повара с икрой и осетриной, а также культурная программа с лекциями.

А ранее Кайрат Нуртас на фоне слухов о разладе в семье показал неожиданное видео. 

Айсулу Омарова
