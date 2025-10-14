Дочь Жанар Айжановой раскрыла пол и имя второго ребенка

Накануне известная казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова раскрыла пол и имя второго ребенка, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что в семье единственной дочери Жанар Айжановой произошло радостное событие. 10 октября 2025 года Айжулдыз Адайбекова вновь стала мамой. Об этом рассказал ее муж – экстрим-блогер Сакен Кагаров.

"Кагаров Санат Сакенулы. Сейчас объясню, почему", – написала Адайбекова 13 октября в Instagram-Stories, раскрыв пол и имя второго ребенка.

Имя Санат имеет казахское происхождение и несколько вариантов перевода, включая "единство", "единомыслие", "согласие" или "гармония".

"Мне очень хочется, чтобы он всегда был в гармонии с собой", – объяснила выбор имени малыша Айжулдыз.

Также она отметила, что ее всегда окружают люди, у которых в имени есть 2 и 4 гласные буквы.

"Не думаю, что это совпадение, смотрите сами: маму зовут Жанар, сына – Назар, мужа – Сакен", – подметила Адайбекова.

А сегодня, 14 октября, Айжулдыз сообщила поклонникам, что их с малышом выписывают из роддома.

О скором пополнении Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров объявили 27 июня 2025 года.

Отметим, что у Адайбековой есть старший сын Назар, которого она родила от известного мобилографа Кырана Талапбекова. Пара встречалась три года и в конце лета 2020 года решила пожениться. По словам Айжулдыз, они с Кыраном не успели официально расписаться, на третьем месяце беременности свекровь собрала ее вещи и отвезла невестку к отчему дому, так как "ей резко захотелось другую келин". Об этом стало известно весной 2021 года.