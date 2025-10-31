Названы улицы Алматы, на которых могут ограничить движение из-за концерта Кайрата Нуртаса

Полиция Алматы усилила меры безопасности перед концертом казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса на Центральном стадионе. Об этом сегодня заявили в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что полицейские южной столицы обеспечат общественный порядок и безопасность зрителей во время концерта Кайрата Нуртаса, который пройдет 31 октября 2025 года на Центральном стадионе города.

"Для недопущения заторов возможно частичное ограничение движения автотранспорта в квадрате: пр. Абая – улицы Байтурсынова, Муканова и Сатпаева. Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее планировать маршруты движения. Безопасность граждан – наш приоритет. Соблюдайте общественный порядок и следуйте указаниям сотрудников полиции", – отметили в пресс-службе ДП Алматы.

В полиции напомнили, что главная цель всех предпринимаемых мер – обеспечение безопасности и создание комфортных условий для жителей и гостей города во время культурно-зрелищного мероприятия.

28 октября 2025 года Кайрат Нуртас показал, как готовится к долгожданному концерту на Центральном стадионе Алматы. Позднее певец обратился к поклонникам с важным напоминанием.