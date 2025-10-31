#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Названы улицы Алматы, на которых могут ограничить движение из-за концерта Кайрата Нуртаса

полицейский, певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 09:55 Фото: пресс-служба ДП Алматы, Instagram/kair_n
Полиция Алматы усилила меры безопасности перед концертом казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса на Центральном стадионе. Об этом сегодня заявили в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что полицейские южной столицы обеспечат общественный порядок и безопасность зрителей во время концерта Кайрата Нуртаса, который пройдет 31 октября 2025 года на Центральном стадионе города.

"Для недопущения заторов возможно частичное ограничение движения автотранспорта в квадрате: пр. Абая – улицы Байтурсынова, Муканова и Сатпаева. Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее планировать маршруты движения. Безопасность граждан – наш приоритет. Соблюдайте общественный порядок и следуйте указаниям сотрудников полиции", – отметили в пресс-службе ДП Алматы.

В полиции напомнили, что главная цель всех предпринимаемых мер – обеспечение безопасности и создание комфортных условий для жителей и гостей города во время культурно-зрелищного мероприятия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 09:55
"Самоирония на высоте": Кайрат Нуртас перед концертом записал ролик с дочерью

28 октября 2025 года Кайрат Нуртас показал, как готовится к долгожданному концерту на Центральном стадионе Алматы. Позднее певец обратился к поклонникам с важным напоминанием.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Кайрат Нуртас зажег на концерте в Москве
23:46, 06 июня 2025
Кайрат Нуртас зажег на концерте в Москве
Кайрат Нуртас побил рекорд продаж билетов на свой концерт
19:23, 25 сентября 2025
Кайрат Нуртас побил рекорд продаж билетов на свой концерт
"Самоирония на высоте": Кайрат Нуртас перед концертом записал ролик с дочерью
22:26, 29 октября 2025
"Самоирония на высоте": Кайрат Нуртас перед концертом записал ролик с дочерью
