То у тебя Меркурий, то у тебя Луна: Джанабаева "показала" ссору с Меладзе
Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Российская певица Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео, на котором запечатлела выяснение отношений с супругом Валерием Меладзе. Впрочем, ролик оказался лишь анонсом новой песни артистки, сообщает Zakon.kz.
На кадрах исполнитель хита "Сахара не надо" признается, что ему "трудно с женой".
"То у тебя Меркурий, то у тебя Луна, то у тебя какая-то зурна еще вообще", – говорит возмущенный Меладзе.
В ответ на это заявление Альбина напоминает ему о том, что она "просто Овен".
Видео заканчивается анонсом новой песни Джанабаевой "Гороскопы".
