Культура и шоу-бизнес

То у тебя Меркурий, то у тебя Луна: Джанабаева "показала" ссору с Меладзе

Певцы , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 19:50 Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Российская певица Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео, на котором запечатлела выяснение отношений с супругом Валерием Меладзе. Впрочем, ролик оказался лишь анонсом новой песни артистки, сообщает Zakon.kz.

На кадрах исполнитель хита "Сахара не надо" признается, что ему "трудно с женой".

"То у тебя Меркурий, то у тебя Луна, то у тебя какая-то зурна еще вообще", – говорит возмущенный Меладзе.

В ответ на это заявление Альбина напоминает ему о том, что она "просто Овен".

Видео заканчивается анонсом новой песни Джанабаевой "Гороскопы".

Кстати, Овны попали в счастливый список знаков зодиака, которым благоволит символ грядущего года – Красная Огненная Лошадь. Кому еще будет сопутствовать удача, читайте здесь.

