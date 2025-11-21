То у тебя Меркурий, то у тебя Луна: Джанабаева "показала" ссору с Меладзе

Российская певица Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео, на котором запечатлела выяснение отношений с супругом Валерием Меладзе. Впрочем, ролик оказался лишь анонсом новой песни артистки, сообщает Zakon.kz.

На кадрах исполнитель хита "Сахара не надо" признается, что ему "трудно с женой".

"То у тебя Меркурий, то у тебя Луна, то у тебя какая-то зурна еще вообще", – говорит возмущенный Меладзе.

В ответ на это заявление Альбина напоминает ему о том, что она "просто Овен".

Видео заканчивается анонсом новой песни Джанабаевой "Гороскопы".

