Культура и шоу-бизнес

Тысячу раз люблю: дочь легенды футбола опубликовала романтичное видео с Шерханом Калмурзой

Самира Смакова, Шерхан Калмурза, любовь, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 22:09 Фото: Instagram/samira_smakova
20-летняя Самира Смакова, дочь самого титулованного футболиста Казахстана Самата Смакова, 19 октября опубликовала в Instagram романтическое видео со своим возлюбленным – 18-летним голкипером футбольного клуба "Кайрат" Шерханом Калмурзой, сообщает Zakon.kz.

На кадрах пара обнимается на фоне огромного сердца из роз. В подписи Самира написала: "Тысячу раз люблю!" – добавив красное сердечко.

Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков и комментариев. Пользователи отметили, что видео выглядит как кадр из фильма, а некоторые в шутку признались, что их "сердце разбито".

Отметим, что Шерхан Калмурза проснулся национальным героем после матча "Кайрата" с "Реалом". И это несмотря на счет 5:0 в пользу королевского клуба. Позднее звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с 18-летней звездой "Кайрата" и отметил его Instagram. В частности, после этого количество подписчиков Шерхана начало стремительно расти, и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

Айсулу Омарова
Читайте также
"Ты мой №1": стало известно, с кем встречается Шерхан Калмурза
16:04, 01 октября 2025
"Ты мой №1": стало известно, с кем встречается Шерхан Калмурза
"Мечты сбываются": девушка Шерхана Калмурзы опубликовала трогательный ролик
18:45, 09 октября 2025
"Мечты сбываются": девушка Шерхана Калмурзы опубликовала трогательный ролик
Юный вратарь "Кайрата" Калмурза едва сдержал слезы, получив шикарный подарок от бизнесмена
20:40, 01 октября 2025
Юный вратарь "Кайрата" Калмурза едва сдержал слезы, получив шикарный подарок от бизнесмена
