Тысячу раз люблю: дочь легенды футбола опубликовала романтичное видео с Шерханом Калмурзой
На кадрах пара обнимается на фоне огромного сердца из роз. В подписи Самира написала: "Тысячу раз люблю!" – добавив красное сердечко.
Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков и комментариев. Пользователи отметили, что видео выглядит как кадр из фильма, а некоторые в шутку признались, что их "сердце разбито".
Отметим, что Шерхан Калмурза проснулся национальным героем после матча "Кайрата" с "Реалом". И это несмотря на счет 5:0 в пользу королевского клуба. Позднее звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с 18-летней звездой "Кайрата" и отметил его Instagram. В частности, после этого количество подписчиков Шерхана начало стремительно расти, и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.