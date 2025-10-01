"Ты мой №1": стало известно, с кем встречается Шерхан Калмурза

18-летний вратарь футбольного клуба "Кайрат" Шерхан Калмурза встречается с дочерью Самата Смакова – самого титулованного футболиста Казахстана, который завершил карьеру в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

Девушку звезды алматинского ФК зовут Самира и она старше Шерхана на два года. В марте 2025 года ей исполнилось 20 лет.

30 сентября Самира, как и десятки тысяч казахстанцев, пришла на Центральный стадион Алматы, чтобы поддержать любимого в игре против "Реал Мадрида". В Instagram-Stories она опубликовала несколько видео исторической встречи.

"Ты для меня лучший, всегда и во всем. Каким бы ни был результат, ты мой номер один! Безумно горжусь", – трогательно обратилась к Калмурзе перед началом матча его девушка.

Затем дочь Смакова показала, как Шерхан и звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа обменялись футболками, а чуть позднее – как Калмурза машет ей с поля после завершения матча.

Отметим, что Самира активно ведет свои социальные сети, но в ее Instagram нет ни одной совместной фотографии или видео с Шерханом. Их она публикует в TikTok.

Оказалось, что Шерхан и Самира встречаются уже 1,5 года. Об этом спортивному изданию 1bol.kz рассказала мама голкипера "Кайрата" Сауле Рабаева. По ее словам, несмотря на то, что девушка сына является дочерью легендарного Самата Смакова, "она очень скромная, воспитанная".

"Сдружилась с нашей семьей, поддерживала Шерхана с первых шагов. Была рядом даже тогда, когда он ездил автобусом или метро. Поэтому я ее очень уважаю", – рассказала Рабаева.

Также Сауле отметила, что хорошо общается с возлюбленной сына, а с ее мамой у них "отношения даже ближе, чем у "свах", скорее, как у подруг".

Ранее мы писали, что Шерхан Калмурза проснулся национальным героем после матча "Кайрата" с "Реалом". И это несмотря на счет 5:0 в пользу королевского клуба. Позднее звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с 18-летней звездой "Кайрата" и отметил его Instagram. В частности, после этого количество подписчиков Шерхана начало стремительно расти.