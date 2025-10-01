Звезда "Кайрата" обратился к болельщикам после разгрома от "Реала" и обогнал Анарбекова по числу подписчиков

Вратарь футбольного клуба "Кайрат" Шерхан Калмурза, которого после исторического матча с "Реал Мадридом" прозвали национальным героем, обогнал своего коллегу по ФК Темирлана Анарбекова по числу подписчиков в Instagram. Также 18-летний голкипер поблагодарил болельщиков, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 1 октября 2025 года звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с Шерханом и отметил его Instagram. После этого, а также из-за отважной игры Калмурзы в матчах Лиги чемпионов УЕФА количество его подписчиков начало стремительно расти и достигло отметки в более 185 тыс.

Менее чем за пять часов число фолловеров Шерхана перевалило за 222 тыс. и юная звезда "Кайрата" обогнал Темирлана Анарбекова, благодаря которому алматинский клуб прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: Instagram/kallmurza, Instagram/anarbekov_temirlan77

После тяжелого матча с "Реал Мадридом", который состоялся в Алматы 30 сентября и завершился победой королевского клуба, Калмурза опубликовал пост-благодарность.

"Огромное спасибо болельщикам", – написал Шерхан под фотографиями, сделанными на исторической встрече.

На публикацию одними из первых отреагировали Дастан Сатпаев (нападающий "Кайрата"), а также мама и девушка Калмурзы.

Фото: Instagram/kallmurza

А казахстанцы, в свою очередь, продолжают заваливать юного голкипера "Кайрата" восторженными комментариями:

"Ты – топ!"

"Лучший вратарь!"

"Для нас ты – чемпион! Красавчик!"

Ранее мы писали, что казахстанцы атакуют соцсети одного из лучших игроков мира Килиана Мбаппе вопросами после матча "Кайрат" – "Реал".