Звезда "Кайрата" обратился к болельщикам после разгрома от "Реала" и обогнал Анарбекова по числу подписчиков
В ночь на 1 октября 2025 года звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с Шерханом и отметил его Instagram. После этого, а также из-за отважной игры Калмурзы в матчах Лиги чемпионов УЕФА количество его подписчиков начало стремительно расти и достигло отметки в более 185 тыс.
Менее чем за пять часов число фолловеров Шерхана перевалило за 222 тыс. и юная звезда "Кайрата" обогнал Темирлана Анарбекова, благодаря которому алматинский клуб прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.
После тяжелого матча с "Реал Мадридом", который состоялся в Алматы 30 сентября и завершился победой королевского клуба, Калмурза опубликовал пост-благодарность.
"Огромное спасибо болельщикам", – написал Шерхан под фотографиями, сделанными на исторической встрече.
На публикацию одними из первых отреагировали Дастан Сатпаев (нападающий "Кайрата"), а также мама и девушка Калмурзы.
А казахстанцы, в свою очередь, продолжают заваливать юного голкипера "Кайрата" восторженными комментариями:
- "Ты – топ!"
- "Лучший вратарь!"
- "Для нас ты – чемпион! Красавчик!"
Ранее мы писали, что казахстанцы атакуют соцсети одного из лучших игроков мира Килиана Мбаппе вопросами после матча "Кайрат" – "Реал".