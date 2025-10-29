#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас показал, как готовится к долгожданному концерту на Центральном стадионе Алматы

певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 10:14 Фото: Instagram/kair_n
Остались считанные дни до долгожданного концерта известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса. В связи с этим певец в своих социальных сетях показал, как готовится к нему, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 28 октября 2025 года, в Instagram-Stories он опубликовал видео, где с группой людей репетирует танец под хит "Ол сен емес". Под конец Нуртас решил станцевать соло, что было с восторгом воспринято танцорами.

"31.10.25. Центральный стадион Алматы", – напомнил Кайрат Нуртас своим фанатам.

Ранее певец отмечал, что концерт станет особенным событием, так как впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену. Нуртас пообещал, что зрителей ждет настоящее шоу.

25 сентября 2025 года Кайрат Нуртас сообщил, что за сутки с начала старта продаж на его сольный концерт в Алматы было раскуплено рекордное количество билетов – 15 тысяч. В связи с этим он поблагодарил своих поклонников за поддержку и любовь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
