Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова заинтриговала казахстанцев кадрами с Кайратом Нуртасом

певец Кайрат Нуртас и его жена Жулдыз Абдукаримова с новорожденной дочкой, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 13:59 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанская телеведущая, актриса Жулдыз Абдукаримова показала кадры с подготовки ее мужа, певца Кайрата Нуртаса к большому концерту в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Во время традиционного общения с подписчиками в формате "вопрос-ответ" Абдукаримову спросили, пойдет ли она на концерт супруга. Жулдыз не только ответила положительно: "Пойдем, мы все в одной лодке. Под контролем все, не переживайте", но и дала понять, что сопровождает Кайрата во время подготовки к шоу. Многодетная мама показала кадры "закулисья" предстоящего концерта на Центральном стадионе. По ним становится понятно, что визуальные эффекты на шоу запланированы впечатляющие.

"Приходите завтра и посмотрите вживую ... на сцене будет много таких моментов, которые вы, возможно, не видели ... этот масштаб отличается от предыдущего", – заинтриговала Жулдыз Абдукаримова подписчиков.

28 октября 2025 года Кайрат Нуртас показал, как готовится к долгожданному концерту на Центральном стадионе Алматы, который состоится сегодня, 31 октября, в 19:00. Ранее он отмечал, что концерт в Алматы станет особенным событием, так как впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену. Певец пообещал, что зрителей ждет настоящее шоу.

