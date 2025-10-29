#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Остались считанные часы": Кайрат Нуртас обратился к поклонникам с важным напоминанием

певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 18:34 Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас сегодня, 29 октября 2025 года, оставил в своем Instagram важное напоминание про долгожданный концерт в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Оно адресовано поклонникам 36-летнего певца.

"Остались считанные часы... Уважаемый слушатель, увидимся 31 октября на Центральном стадионе Алматы!" – написал под публикацией Кайрат Нуртас.

Также артист напомнил, что на его концерте выступят певица Наzима, а также группы Ninety One и "Ирина Кайратовна".

"Последние билеты на kino.kz", – заключил Кайрат Нуртас.

Подписчики в ответ написали, что ждут концерта с нетерпением:

  • "Сынок, удачи".
  • "Только вперед!"
  • "Наверное, грех пропустить этот концерт".
  • "Легендарный концерт легенды намечается".
  • "Легенда, жду с нетерпением твоего концерта".
  • "Нам не нужны гости вечера! Главное – чтобы вы были".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 18:34
Кайрат Нуртас показал, как готовится к долгожданному концерту на Центральном стадионе Алматы

Ранее Кайрат Нуртас отмечал, что концерт в Алматы станет особенным событием, так как впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену. Певец пообещал, что зрителей ждет настоящее шоу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 18:34
"Это была моя мечта": Жулдыз Абдукаримова поделилась радостной новостью

25 сентября 2025 года Кайрат Нуртас сообщил, что за сутки с начала старта продаж на его сольный концерт в Алматы было раскуплено рекордное количество билетов – 15 тысяч. В связи с этим он поблагодарил своих поклонников за поддержку и любовь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
