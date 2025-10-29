"Остались считанные часы": Кайрат Нуртас обратился к поклонникам с важным напоминанием

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас сегодня, 29 октября 2025 года, оставил в своем Instagram важное напоминание про долгожданный концерт в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Оно адресовано поклонникам 36-летнего певца.

"Остались считанные часы... Уважаемый слушатель, увидимся 31 октября на Центральном стадионе Алматы!" – написал под публикацией Кайрат Нуртас.

Также артист напомнил, что на его концерте выступят певица Наzима, а также группы Ninety One и "Ирина Кайратовна".

"Последние билеты на kino.kz", – заключил Кайрат Нуртас.

Подписчики в ответ написали, что ждут концерта с нетерпением:

"Сынок, удачи".

"Только вперед!"

"Наверное, грех пропустить этот концерт".

"Легендарный концерт легенды намечается".

"Легенда, жду с нетерпением твоего концерта".

"Нам не нужны гости вечера! Главное – чтобы вы были".

Ранее Кайрат Нуртас отмечал, что концерт в Алматы станет особенным событием, так как впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену. Певец пообещал, что зрителей ждет настоящее шоу.

25 сентября 2025 года Кайрат Нуртас сообщил, что за сутки с начала старта продаж на его сольный концерт в Алматы было раскуплено рекордное количество билетов – 15 тысяч. В связи с этим он поблагодарил своих поклонников за поддержку и любовь.