Кайрат Нуртас вдохновил москвичку изучать казахский язык

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев, освещающий деятельность президента страны Касым-Жомарта Токаева, во время визита в Москву провел интересную беседу со студенткой Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщает Zakon.kz.

Известно, что Кристина Юдина родилась и живет в Москве.

Девушка, отвечая на вопросы ведущего проекта President, уточнила, что последние два года изучает казахский язык.

Интерес к казахской культуре у девушки появился после знакомства с Алматы в поисках платья на выпускной и прослушивания песен Кайрата Нуртаса.

На вопрос, почему выбор пал именно на этого исполнителя, она заявила, что просмотрела его интервью: исполнитель показался ей забавным и задорным.

Также Юдина напела несколько строчек своей любимой песни под названием "Байқа".

Комментаторы неоднозначно отреагировали на видео. Если одни сделали замечания касательно произношения, то другие пожелали удачи и посоветовали ни на кого не обращать внимания.

11 ноября Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву. Уже 12 ноября после официальной церемонии встречи в Кремле глава государства проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.