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Курьеру, которая получила деньги Ларисы Долиной, продлили арест

суд в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 20:38 Фото: скриншот видео
Таганский суд Москвы продлил срок ареста Анжеле Цырульниковой, обвиняемой в соучастии в хищении крупной суммы денег у певицы Ларисы Долиной, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в пресс-службе суда, подозреваемую продержат под стражей до 27 января 2025 года.

Отметим, что 53-летнюю женщину подозревают в том, что она забрала деньги у народной артистки и перевела на счета преступников.

3 августа Лариса Долина написала заявление в полицию, на квартиру наложили арест. 13 августа домой к ней пришли неизвестные, которые утверждали, что купили элитную недвижимость в Хамовниках. Певица съезжать отказалась.

22 октября полиция задержала второго фигуранта по данному делу.

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