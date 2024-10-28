Курьеру, которая получила деньги Ларисы Долиной, продлили арест

Таганский суд Москвы продлил срок ареста Анжеле Цырульниковой, обвиняемой в соучастии в хищении крупной суммы денег у певицы Ларисы Долиной, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в пресс-службе суда, подозреваемую продержат под стражей до 27 января 2025 года.

Отметим, что 53-летнюю женщину подозревают в том, что она забрала деньги у народной артистки и перевела на счета преступников.

3 августа Лариса Долина написала заявление в полицию, на квартиру наложили арест. 13 августа домой к ней пришли неизвестные, которые утверждали, что купили элитную недвижимость в Хамовниках. Певица съезжать отказалась.

22 октября полиция задержала второго фигуранта по данному делу.