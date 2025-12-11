"Надела мою квартиру": в Сети подсчитали стоимость образа дочки Баян Алагузовой

Fashion-блогер Жансая Амиршарип периодически делает разбор образов казахстанских знаменитостей. В этот раз она не прошла мимо дочери известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой – сетевой знаменитости Айару Бакытбек, сообщает Zakon.kz.

Блогер разобрала вечерний образ Айару, в котором она отмечала Новый год еще два года назад.

Жансая Амиршарип выразила уверенность, что и одежда и украшения Айару – люксовые бренды. Например, платье французского бренда стоимостью 161 тыс. тенге; обувь – 733 тыс. тенге, сумка того же бренда – 474 тыс. тенге. Стоимость украшений – от 1 до 5 млн тенге. А общая сумма образа, по словам блогера, 25 434 000 тенге. Правда, достоверно неизвестно, были ли это оригиналы брендов.

Подписчики в комментариях, в целом, положительно оценили образ 21-летней Айару, а кто-то сравнил названную сумму со стоимостью дома или квартиры:

Кто-то надевает мою квартиру

Почему бы не носить, красиво сидит

очень красивая девушка

Очень нравится. Скромная, образованная с интересными увлечениями. Девушка мечты.

Если вы дадите мне часы, я погашу кредит

Астана, однокомнатная комфорт класса

Двухкомнатная квартира

Очень скромная, красивая девушка. Будь счастлива!

вааау шикарно

