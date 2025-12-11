"Надела мою квартиру": в Сети подсчитали стоимость образа дочки Баян Алагузовой
Фото: Instagram/aiaru_bb
Fashion-блогер Жансая Амиршарип периодически делает разбор образов казахстанских знаменитостей. В этот раз она не прошла мимо дочери известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой – сетевой знаменитости Айару Бакытбек, сообщает Zakon.kz.
Блогер разобрала вечерний образ Айару, в котором она отмечала Новый год еще два года назад.
Жансая Амиршарип выразила уверенность, что и одежда и украшения Айару – люксовые бренды. Например, платье французского бренда стоимостью 161 тыс. тенге; обувь – 733 тыс. тенге, сумка того же бренда – 474 тыс. тенге. Стоимость украшений – от 1 до 5 млн тенге. А общая сумма образа, по словам блогера, 25 434 000 тенге. Правда, достоверно неизвестно, были ли это оригиналы брендов.
Подписчики в комментариях, в целом, положительно оценили образ 21-летней Айару, а кто-то сравнил названную сумму со стоимостью дома или квартиры:
- Кто-то надевает мою квартиру
- Почему бы не носить, красиво сидит
- очень красивая девушка
- Очень нравится. Скромная, образованная с интересными увлечениями. Девушка мечты.
- Если вы дадите мне часы, я погашу кредит
- Астана, однокомнатная комфорт класса
- Двухкомнатная квартира
- Очень скромная, красивая девушка. Будь счастлива!
- вааау шикарно
В октябре 2025 года Айару Бакытбек возмутилась ситуацией в аэропорту Астаны в зоне досмотра.
