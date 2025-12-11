#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Надела мою квартиру": в Сети подсчитали стоимость образа дочки Баян Алагузовой

дочь Алагузовой Айару Бакытбек, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 15:54 Фото: Instagram/aiaru_bb
Fashion-блогер Жансая Амиршарип периодически делает разбор образов казахстанских знаменитостей. В этот раз она не прошла мимо дочери известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой – сетевой знаменитости Айару Бакытбек, сообщает Zakon.kz.

Блогер разобрала вечерний образ Айару, в котором она отмечала Новый год еще два года назад.

Жансая Амиршарип выразила уверенность, что и одежда и украшения Айару – люксовые бренды. Например, платье французского бренда стоимостью 161 тыс. тенге; обувь – 733 тыс. тенге, сумка того же бренда – 474 тыс. тенге. Стоимость украшений – от 1 до 5 млн тенге. А общая сумма образа, по словам блогера, 25 434 000 тенге. Правда, достоверно неизвестно, были ли это оригиналы брендов.

Подписчики в комментариях, в целом, положительно оценили образ 21-летней Айару, а кто-то сравнил названную сумму со стоимостью дома или квартиры:

  • Кто-то надевает мою квартиру
  • Почему бы не носить, красиво сидит
  • очень красивая девушка
  • Очень нравится. Скромная, образованная с интересными увлечениями. Девушка мечты.
  • Если вы дадите мне часы, я погашу кредит
  • Астана, однокомнатная комфорт класса
  • Двухкомнатная квартира
  • Очень скромная, красивая девушка. Будь счастлива!
  • вааау шикарно

В октябре 2025 года Айару Бакытбек возмутилась ситуацией в аэропорту Астаны в зоне досмотра.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
