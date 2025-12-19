#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
513.55
602.09
6.42
Культура и шоу-бизнес

Вера Сотникова предложила "бездомной" Долиной кров

Российская ведущая Вера Сотникова , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 08:40 Фото: Instagram/sotnikova4141
Российская ведущая Вера Сотникова заявила, что не может связаться с "доведенной до сумасшествия" Ларисой Долиной после поражения певицы в Верховном суде, сообщает Zakon.kz.

Вера Сотникова не смогла дозвониться до коллеги.

"Никуда не дозвониться и не написать. Все заблокировано", – обратилась знаменитость к народной артистке публично со своего блога.

"Лариса, дорогая! Куда написать? Как тебя найти? Как поддержать? Приехала с гастролей и увидела, что в СМИ пишут о твоей ситуации. Господи!" – написала Вера под скриншотом портрета Ларисы Долиной.

Звезда "Охоты на сутенера" возмутилась хейтом в адрес певицы. Актриса уверена, что критики наслаждаются бессилием певицы, поэтому готова предложить ей собственное жилье.

"Я реально предлагаю тебе свой кров. Понимаю, что ты сильная, что со всем справишься, но иногда нужна помощь, не материальная, а просто поддержка и предложение от всего сердца", – обратилась Сотникова к Ларисе Долиной.

Ранее мы сообщали о том, что Верховный суд России 16 декабря отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках. После этого Лев Лещенко раскрыл количество имущества Ларисы Долиной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Лариса Долина сделала неожиданное заявление
10:18, 04 июня 2024
Лариса Долина сделала неожиданное заявление
Лариса Долина заплакала на своем концерте
13:58, 12 декабря 2025
Лариса Долина заплакала на своем концерте
Скандальная квартира Долиной: адвокат Лурье расплакалась после решения Верховного суда
00:51, 17 декабря 2025
Скандальная квартира Долиной: адвокат Лурье расплакалась после решения Верховного суда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: