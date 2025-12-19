Вера Сотникова предложила "бездомной" Долиной кров

Российская ведущая Вера Сотникова заявила, что не может связаться с "доведенной до сумасшествия" Ларисой Долиной после поражения певицы в Верховном суде, сообщает Zakon.kz.

Вера Сотникова не смогла дозвониться до коллеги.

"Никуда не дозвониться и не написать. Все заблокировано", – обратилась знаменитость к народной артистке публично со своего блога.

"Лариса, дорогая! Куда написать? Как тебя найти? Как поддержать? Приехала с гастролей и увидела, что в СМИ пишут о твоей ситуации. Господи!" – написала Вера под скриншотом портрета Ларисы Долиной.

Звезда "Охоты на сутенера" возмутилась хейтом в адрес певицы. Актриса уверена, что критики наслаждаются бессилием певицы, поэтому готова предложить ей собственное жилье.

"Я реально предлагаю тебе свой кров. Понимаю, что ты сильная, что со всем справишься, но иногда нужна помощь, не материальная, а просто поддержка и предложение от всего сердца", – обратилась Сотникова к Ларисе Долиной.

Ранее мы сообщали о том, что Верховный суд России 16 декабря отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках. После этого Лев Лещенко раскрыл количество имущества Ларисы Долиной.