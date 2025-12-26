Лариса Долина тянет с выселением из скандальной квартиры: в дело могут вмешаться приставы

Российская певица Лариса Долина намерена съехать из скандальной квартиры не раньше 5 января, несмотря на требование покупательницы освободить жилье в течение суток, сообщает Zakon.kz.

Об этом RT сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, защита Лурье направила певице требование немедленно покинуть квартиру, однако сторона Долиной ответила отказом.

"Они жестко ответили на наше требование выехать в течение суток и сказали, что выселяться так не будут. Сказали: "Хотите – возбуждайте исполнительное производство", – заявила адвокат.

После этого, уточнила Свириденко, исполнительное производство было возбуждено.

Сторона Долиной предложила дату выезда 5 января, однако, как отметила адвокат покупательницы, это решение "абсолютно неудобно" для Лурье. В связи с этим защита намерена направить новое требование – о выселении до Нового года.

25 декабря Московский городской суд удовлетворил иск Полины Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Покупательница указала, что артистка нарушила условия пребывания в жилье, которое ей уже не принадлежит.

Как рассказал "Ведомостям" один из участников процесса, в случае неисполнения решения суда выселением займутся судебные приставы. По его словам, они имеют право вынести вещи певицы из квартиры даже в ее отсутствие и передать их на ответственное хранение, расходы за которое впоследствии придется оплатить самой Долиной.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта.

Верховный суд России 16 декабря отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках. Он постановил оставить квартиру Полине Лурье.