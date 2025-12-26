#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина тянет с выселением из скандальной квартиры: в дело могут вмешаться приставы

Лариса Долина, квартира, Полина Лурье, выселение, приставы, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 19:19 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Российская певица Лариса Долина намерена съехать из скандальной квартиры не раньше 5 января, несмотря на требование покупательницы освободить жилье в течение суток, сообщает Zakon.kz.

Об этом RT сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, защита Лурье направила певице требование немедленно покинуть квартиру, однако сторона Долиной ответила отказом.

"Они жестко ответили на наше требование выехать в течение суток и сказали, что выселяться так не будут. Сказали: "Хотите – возбуждайте исполнительное производство", – заявила адвокат.

После этого, уточнила Свириденко, исполнительное производство было возбуждено.

Сторона Долиной предложила дату выезда 5 января, однако, как отметила адвокат покупательницы, это решение "абсолютно неудобно" для Лурье. В связи с этим защита намерена направить новое требование – о выселении до Нового года.

25 декабря Московский городской суд удовлетворил иск Полины Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Покупательница указала, что артистка нарушила условия пребывания в жилье, которое ей уже не принадлежит.

Как рассказал "Ведомостям" один из участников процесса, в случае неисполнения решения суда выселением займутся судебные приставы. По его словам, они имеют право вынести вещи певицы из квартиры даже в ее отсутствие и передать их на ответственное хранение, расходы за которое впоследствии придется оплатить самой Долиной.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта.

Верховный суд России 16 декабря отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках. Он постановил оставить квартиру Полине Лурье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Как выглядит скандальная квартира Ларисы Долиной за 728 млн тенге
23:42, 08 декабря 2025
Как выглядит скандальная квартира Ларисы Долиной за 728 млн тенге
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
18:36, 13 декабря 2025
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
Лариса Долина заплакала на своем концерте
13:58, 12 декабря 2025
Лариса Долина заплакала на своем концерте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: