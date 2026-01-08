Скончался казахстанский актер Мурат Бисембин
Фото: Instagram/jemappelledali
Сегодня, 8 января 2026 года, не стало казахстанского актера Мурата Бисембина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Ему было 53 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила его дочь Диана.
"11.10.1972-08.01.2026. Бесконечно люблю", – написала она в Instagram, опубликовав черно-белое фото отца.
21 декабря 2025 года дочь Мурата Бисембина сообщила, что актер госпитализирован после инсульта.
