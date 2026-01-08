Скончался казахстанский актер Мурат Бисембин

Фото: Instagram/jemappelledali

Сегодня, 8 января 2026 года, не стало казахстанского актера Мурата Бисембина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Ему было 53 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила его дочь Диана. "11.10.1972-08.01.2026. Бесконечно люблю", – написала она в Instagram, опубликовав черно-белое фото отца. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DIANA-DALI (@jemappelledali) 21 декабря 2025 года дочь Мурата Бисембина сообщила, что актер госпитализирован после инсульта.

