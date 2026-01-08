#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Скончался казахстанский актер Мурат Бисембин

актер Мурат Бисембин, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 12:41 Фото: Instagram/jemappelledali
Сегодня, 8 января 2026 года, не стало казахстанского актера Мурата Бисембина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир". Ему было 53 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила его дочь Диана.

"11.10.1972-08.01.2026. Бесконечно люблю", – написала она в Instagram, опубликовав черно-белое фото отца.

21 декабря 2025 года дочь Мурата Бисембина сообщила, что актер госпитализирован после инсульта.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
