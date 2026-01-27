#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Это истинно легендарно!": Баян Алагузова публично обратилась к Розе Рымбаевой перед важным событием

продюсер Баян Алагузова, певица Роза Рымбаева, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 14:20 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy, Instagram/rozarymbaeva
В феврале 2026 года казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева даст юбилейные концерты в Алматы. В связи с этим накануне к ней при помощи Instagram обратилась продюсер и заслуженный деятель РК Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.

52-летняя знаменитость поблагодарила певицу за приглашение.

"Роза Куанышевна пригласила меня на концерт, благодарю! Не смогу быть, к сожалению. Очень хочу, чтобы моя мама пошла. Билеты в продаже. Самая большая звезда отмечает 50-летие на сцене!" – написала Алагузова 26 января 2026 года в Stories.

Также продюсер, обращаясь к 68-летней Рымбаевой, заявила: "Это истинно легендарно!"

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Ранее Роза Рымбаева порадовала своих поклонников, заявив, что 7 февраля 2026 года во Дворце Республики в Алматы даст два юбилейных концерта: в 15:00 и 19:00.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 14:20
Баян Алагузова с мужем и маленькими детьми покинула Казахстан

22 января стало известно о съемках документального фильма о Розе Рымбаевой.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
