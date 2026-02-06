#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Костюм покупал, лыжи надевал": Максим Галкин обиделся на обвинения в ИИ

49-летний ведущий Максим Галкин, сменивший имидж, за короткое время смог нарастить армию поклонников и собирает бесчисленное количество комплиментов в социальных сетях. Его публикации моментально становятся местом сбора фанатов, сообщает Zakon.kz.

6 февраля 2026 подоспела новая серия снимков. Перед зрителями Галкин предстал в классическом костюме и с лыжами наперевес.

  • Максим, прекращайте уже мне нравиться! Вы женаты, я замужем. Зачем нам все это?
  • Хоть Макс нас прогревает этой зимой.
  • Я думаю, пришла пора вам стать моделью.
  • Слишком красивый.
  • Дай Бог, чтобы самой большой проблемой в жизни было объяснять всем, что это не ИИ.
  • Здравствуйте, вы сногсшибательны. До свидания.
  • Шикарен. У меня все.
  • Взбаламутил женские сердца мистер Галкин... нельзя же так.
  • Когда будут фото с пляжа?
  • Кто бы мог подумать, что к 60-ти годам у меня появится краш, – наперебой пишут пользовательницы.

Впрочем, среди них есть и сомневающиеся. Так, одна из подписчиц заявила, что все фотографии являются заслугой искусственного интеллекта.

Артист решил ответить на этот комментарий. По словам Галкина, ему даже обидно.

"Костюм покупал, пальто покупал, путевку покупал, лыжи снимал/надевал, фотографа приглашал, фотки выбирал, а вы: "ИИ, ИИ, ИИ!"Максим Галкин

"Лучшая инвестиция Пугачёвой": Максим Галкин неожиданно стал новым интернет-крашем

После настойчивого женского внимания Галкин расставил все точки и опубликовал фото с Аллой Пугачёвой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
