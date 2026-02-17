"Вы наша единственная": Зарина Алтынбаева поделилась фото с женщинами-легендами Казахстана
16 февраля 2026 года обладательница государственной награды "Народная благодарность" опубликовала совместные снимки с 68-летней Розой Рымбаевой и 96-летней Бибигуль Тулегеновой.
Алтынбаева напомнила, что совсем недавно состоялся юбилейный концерт Рымбаевой, который дважды прошел с аншлагом.
"Поздравляю вас! Вы наша единственная, непревзойденная и самая внимательная. Спасибо за поддержку и теплое отношение. Обнимаю!"Зарина Алтынбаева
Далее она сделала трепетное уточнение.
"На фото с женщинами-легендами Розой Куанышевной и Бибигуль Ахметовной".
В Алматы 7 февраля 2026 года прошел юбилейный концерт Розы Рымбаевой. Казахстанская артистка с многочисленной публикой отметила 50-летие на сцене. В тот день прозвучали как известные хиты, так и новая песня, написанная ее сыном. Среди гостей был также казахстанский артист Димаш Кудайберген, который даже поклонился Рымбаевой в знак уважения. Кроме того, азербайджанская певица Роза Зергерли специально прилетела поздравить юбиляра и преподнесла ей цветы.