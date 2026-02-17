#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

"Вы наша единственная": Зарина Алтынбаева поделилась фото с женщинами-легендами Казахстана

Рымбаева, Алтынбаева, Тулегенова, певицы, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 12:55 Фото: Instagram/zarina_altynbayeva
Казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева поделилась с поклонниками серией кадров с женщинами-легендами, сообщает Zakon.kz.

16 февраля 2026 года обладательница государственной награды "Народная благодарность" опубликовала совместные снимки с 68-летней Розой Рымбаевой и 96-летней Бибигуль Тулегеновой.

Алтынбаева напомнила, что совсем недавно состоялся юбилейный концерт Рымбаевой, который дважды прошел с аншлагом.

"Поздравляю вас! Вы наша единственная, непревзойденная и самая внимательная. Спасибо за поддержку и теплое отношение. Обнимаю!"Зарина Алтынбаева

Далее она сделала трепетное уточнение.

"На фото с женщинами-легендами Розой Куанышевной и Бибигуль Ахметовной".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: