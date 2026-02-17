"Вы наша единственная": Зарина Алтынбаева поделилась фото с женщинами-легендами Казахстана

Казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева поделилась с поклонниками серией кадров с женщинами-легендами, сообщает Zakon.kz.

16 февраля 2026 года обладательница государственной награды "Народная благодарность" опубликовала совместные снимки с 68-летней Розой Рымбаевой и 96-летней Бибигуль Тулегеновой.

Алтынбаева напомнила, что совсем недавно состоялся юбилейный концерт Рымбаевой, который дважды прошел с аншлагом.

"Поздравляю вас! Вы наша единственная, непревзойденная и самая внимательная. Спасибо за поддержку и теплое отношение. Обнимаю!" Зарина Алтынбаева

Далее она сделала трепетное уточнение.

"На фото с женщинами-легендами Розой Куанышевной и Бибигуль Ахметовной".

Материал по теме Главная гостья концерта Розы Рымбаевой объявила о дуэте со Стасом Михайловым

В Алматы 7 февраля 2026 года прошел юбилейный концерт Розы Рымбаевой. Казахстанская артистка с многочисленной публикой отметила 50-летие на сцене. В тот день прозвучали как известные хиты, так и новая песня, написанная ее сыном. Среди гостей был также казахстанский артист Димаш Кудайберген, который даже поклонился Рымбаевой в знак уважения. Кроме того, азербайджанская певица Роза Зергерли специально прилетела поздравить юбиляра и преподнесла ей цветы.