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Айсауле Бакытбек опубликовала редкое фото старшей дочери

Айсауле Бакытбек опубликовала редкое фото старшей дочери, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 13:40 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Бизнесвумен и популярный казахстанский блогер Айсауле Бакытбек, которая до сих пор не показала общественности лица своих двух дочерей, опубликовала 18 сентября 2024 года в Instagram серию случайных фотографий, сообщает Zakon.kz.

Среди них можно заметить фото старшей дочери Сафии и милую записку, в которой она призналась маме в любви.

Айсауле Бакытбек опубликовала редкое фото старшей дочери, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 13:40

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Серию снимков дочь Баян Алагузовой подписала лаконично: "Жизнь через мой объектив".

Комментаторы отметили, что обожают подборку случайных фотографий от Айсауле:

  • "Любимая подборка".
  • "Обожаю вашу подборку случайных фотографий".

Также на публикацию отреагировал и отец блогера Бакытбек Есентаев, который оставил три смайлика в виде красного сердца.

Отметим, что 31 августа Айсауле публиковала серию летних снимков, среди которых была фотография Бакытбека Есентаева с одной из внучек.

Айсауле Бакытбек опубликовала редкое фото старшей дочери, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 13:40

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Напомним, Айсауле Бакытбек вышла замуж за Алишера Кайдарова в марте 2019 года. Впервые они стали родителями в январе 2022 года – у супругов родилась дочь, которую назвали Сафией. Затем, в июле 2023 года, у супругов родилась вторая дочь Сатти. А 15 июля 2024 года дочь Баян Алагузовой сообщила о скором пополнении в семье. 27 августа она рассекретила пол третьего ребенка.

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