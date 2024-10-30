Беременная Айсауле Бакытбек попала в больницу

Пропавшая из социальных сетей популярный казахстанский блогер и бизнесвумен Айсауле Бакытбек сегодня, 30 октября 2024 года, вышла на связь со своими подписчиками, сообщает Zakon.kz.

Старшая дочь известного продюсера Баян Алагузовой, которая находится в интересном положении, назвала причину своего "исчезновения".

"Я никуда не пропала, я просто сильно простыла. Лечусь", – написала Айсауле Бакытбек, опубликовав в Stories фото из больницы.

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

О том, что Айсауле Бакытбек беременна третьим ребенком, стало известно 15 июля 2024 года. Тогда старшая дочь Баян Алагузовой опубликовала снятое на белой яхте видео, на котором продемонстрировала округлившийся живот. 27 августа она рассекретила пол третьего ребенка.

Материал по теме Айсауле Бакытбек опубликовала редкое фото старшей дочери

Напомним, Айсауле Бакытбек вышла замуж за Алишера Кайдарова в марте 2019 года. Впервые они стали родителями в январе 2022 года – у супругов родилась дочь, которую назвали Сафией. Затем, в июле 2023 года, у них родилась вторая дочь Сатти.