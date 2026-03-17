Скандал в семье певца Турлыханова: дело направили прокурору

Дело казахстанского певца Рахата Турлыханова прокомментировали в суде города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям рассмотрели дело в отношении Турлыханова по ст. 73 ч. 1 КоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

"Согласно протоколу, Т., находясь дома, устроил скандал с супругой, в ходе которого оскорблял, угрожал и кричал, нарушая спокойствие в доме", – сообщили в суде.

Там указали, что постановлением суда материалы дела в соответствии со статьей 742 КоАП РК направили прокурору, органу досудебного расследования для проверки наличия признаков уголовно наказуемого деяния, с учетом первоначального заявления потерпевшей при обращении в правоохранительные органы о нанесении телесных повреждений.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Накануне, 16 марта 2026 года, стало известно, что в семье известного певца Рахата Турлыханова случился новый семейный скандал. Это не первый подобный случай. В октябре 2023 года Турлыханова привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением. Уже в январе 2024 года Алматинский городской суд пересмотрел дело. Тогда его арестовали на 10 суток за повторное избиение жены.