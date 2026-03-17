#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
486.2
557.82
6
Культура и шоу-бизнес

Скандал в семье певца Турлыханова: дело направили прокурору

казахстанский певец Рахат Турлыханов, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 09:14 Фото: Instagram/Rakhat Turlykhanov
Дело казахстанского певца Рахата Турлыханова прокомментировали в суде города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям рассмотрели дело в отношении Турлыханова по ст. 73 ч. 1 КоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

"Согласно протоколу, Т., находясь дома, устроил скандал с супругой, в ходе которого оскорблял, угрожал и кричал, нарушая спокойствие в доме", – сообщили в суде.

Там указали, что постановлением суда материалы дела в соответствии со статьей 742 КоАП РК направили прокурору, органу досудебного расследования для проверки наличия признаков уголовно наказуемого деяния, с учетом первоначального заявления потерпевшей при обращении в правоохранительные органы о нанесении телесных повреждений.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Накануне, 16 марта 2026 года, стало известно, что в семье известного певца Рахата Турлыханова случился новый семейный скандал. Это не первый подобный случай. В октябре 2023 года Турлыханова привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением. Уже в январе 2024 года Алматинский городской суд пересмотрел дело. Тогда его арестовали на 10 суток за повторное избиение жены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Ни в коем случае не оставляйте это без внимания": МВД обратилось к казахстанцам
10:02, Сегодня
"Ни в коем случае не оставляйте это без внимания": МВД обратилось к казахстанцам
Избил и помирился: дело Рахата Турлыханова пересмотрят в суде
11:52, 12 января 2024
Избил и помирился: дело Рахата Турлыханова пересмотрят в суде
Избил и помирился: апелляционный суд рассматривает дело Рахата Турлыханова в закрытом режиме
11:59, 16 января 2024
Избил и помирился: апелляционный суд рассматривает дело Рахата Турлыханова в закрытом режиме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов прилетел в Астану и получил квартиру
09:46, Сегодня
Чемпион Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов прилетел в Астану и получил квартиру
Триумфатор зимней Паралимпиады из Казахстана сделал сенсационное заявление
09:27, Сегодня
Триумфатор зимней Паралимпиады из Казахстана сделал сенсационное заявление
Английский гранд Дастана Сатпаева оштрафован на крупную сумму
08:51, Сегодня
Английский гранд Дастана Сатпаева оштрафован на крупную сумму
Казахстанцы завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
08:29, Сегодня
Казахстанцы завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: