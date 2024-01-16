Избил и помирился: апелляционный суд рассматривает дело Рахата Турлыханова в закрытом режиме

Дело певца Рахата Турлыханова пересматривают в городском суде Алматы в апелляционном порядке, сообщает Zakon.kz.

На суд явились подсудимый Рахат Турлыханов и потерпевшая – его супруга.

Певец Рахат Турлыханов ходатайствовал, чтобы СМИ не участвовали в процессе, и попросил председательствующего судью рассмотреть дело в закрытом режиме. Также он был против, чтобы журналисты фотографировали и снимали его на видео. Его позицию поддержали адвокат Турлыханова и сама потерпевшая. В связи с чем судья Канат Молдашев перевел административное дело из открытого в закрытый режим.

Дело пересматривают по протесту прокурора.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Рахата Турлыханова, несмотря на примирение с избитой им супругой, все же арестовали на пять суток. Однако эти данные опровергли в городском суде Алматы.

9 января 2024 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел дело в отношении артиста. Как следовало из материалов следствия, в декабре 2023 года Турлыханов устроил дома скандал и нанес своей супруге побои. В суде он признал вину, раскаялся и попросил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты и сообщила, что примирилась с мужем.

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А уже 10 января 2024 года он вместе с супругой Алтынай записали видеообращение, где заявили, что у них все хорошо.

В октябре 2023 года Турлыханова уже привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением.