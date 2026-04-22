Очередной скандал с Рахатом Турлыхановым: полиция Алматы прекратила уголовное дело

Уголовное дело против казахстанского экс-музыканта Рахата Турлыханова прекращено. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

Немного предыстории. 16 марта 2026 года стало известно, что в семье Турлыханова случился новый семейный скандал. Он был задержан по подозрению в избиении супруги. Позднее его дело направили прокурору.

Уже 22 апреля в пресс-службе ДП Алматы заявили, что изначально по данному факту Управлением полиции Медеуского района было возбуждено уголовное дело.

"В рамках досудебного расследования были всесторонне изучены обстоятельства произошедшего, собраны необходимые материалы и проведены процессуальные действия в рамках действующего законодательства". Пресс-служба ДП Алматы

Однако заявительница отказалась от претензий и дальнейшего участия в разбирательстве.

"Уголовное дело было прекращено на законных основаниях". Пресс-служба ДП Алматы

Уточним, что Турлыханов не первый раз попадает в поле зрение полиции. В октябре 2023 года его привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением. Уже в январе 2024 года Алматинский городской суд пересмотрел дело. Тогда его арестовали на 10 суток за повторное избиение жены.

