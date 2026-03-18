#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
482.49
556.75
5.79
Культура и шоу-бизнес

Неожиданные подробности романа Ди Каприо вновь в центре внимания

Леонардо Ди Каприо впервые открылся для серьезных отношений с Витторией Черетти, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 00:06 Фото: wikimedia/Christopher William Adach
51-летний актер Леонардо Ди Каприо появился на редком публичном свидании с 27-летней моделью Витторией Черетти, из-за чего иностранные СМИ заговорили о перспективе долгосрочных отношений впервые за долгое время, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артист предстал перед публикой с девушкой на 98-й церемонии вручения премии "Оскар", где он был номинирован на лучшую мужскую роль. Хотя пара не позировала вместе на красной дорожке, их появление стало первым совместным выходом на крупном наградном мероприятии с начала их отношений в 2023 году.


"Эти отношения с Витторией действительно ощущаются иначе и более серьезными. Он искренне о ней заботится. Возможно, они пока не готовы к браку, но впервые Лео открыт к серьезному будущему. У Виттории есть своя жизнь, она очень независима, и это ему нравится, особенно когда он уезжает на съемки и проводит долгие дни на площадке", – рассказал источник.

Он также заметил, что Ди Каприо "проявляет к Виттории гораздо больше открытой нежности, чем когда-либо раньше к другим своим девушкам".

Ди Каприо и Черетти связывают романтические отношения с августа 2023 года, когда их заметили на прогулке в Санта-Барбаре (Калифорния) с холодным кофе и мороженым. В последний раз пару видели вместе в сентябре 2025 года, когда Черетти посетила премьеру фильма One Battle After Another в Лос-Анджелесе и сопровождала Ди Каприо в поездке в Нью-Йорк во время его пресс-тура.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо признан артистом года по версии Time.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: