Неожиданные подробности романа Ди Каприо вновь в центре внимания

51-летний актер Леонардо Ди Каприо появился на редком публичном свидании с 27-летней моделью Витторией Черетти, из-за чего иностранные СМИ заговорили о перспективе долгосрочных отношений впервые за долгое время, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артист предстал перед публикой с девушкой на 98-й церемонии вручения премии "Оскар", где он был номинирован на лучшую мужскую роль. Хотя пара не позировала вместе на красной дорожке, их появление стало первым совместным выходом на крупном наградном мероприятии с начала их отношений в 2023 году.





"Эти отношения с Витторией действительно ощущаются иначе и более серьезными. Он искренне о ней заботится. Возможно, они пока не готовы к браку, но впервые Лео открыт к серьезному будущему. У Виттории есть своя жизнь, она очень независима, и это ему нравится, особенно когда он уезжает на съемки и проводит долгие дни на площадке", – рассказал источник.

Он также заметил, что Ди Каприо "проявляет к Виттории гораздо больше открытой нежности, чем когда-либо раньше к другим своим девушкам".

Ди Каприо и Черетти связывают романтические отношения с августа 2023 года, когда их заметили на прогулке в Санта-Барбаре (Калифорния) с холодным кофе и мороженым. В последний раз пару видели вместе в сентябре 2025 года, когда Черетти посетила премьеру фильма One Battle After Another в Лос-Анджелесе и сопровождала Ди Каприо в поездке в Нью-Йорк во время его пресс-тура.

