"Ты научил меня быть мужчиной": Владимир Пресняков поздравил легенду "Самоцветов" с 80-летием

Легендарный участник ансамбля "Самоцветы" Владимир Пресняков-старший сегодня, 26 марта 2026 года, отмечает 80-летний юбилей, сообщает Zakon.kz.

С этой знаменательной датой заслуженного артиста России поздравили в социальных сетях сын Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская.

Так, исполнитель хита "Замок из дождя" разместил архивное фото с отцом. По словам Преснякова-младшего, 80 лет являются общей победой:

"Папа! Папочка! Папуля! Для меня ты пример того, как оставаться человеком с большой буквы. Ты научил меня быть мужчиной – не словами, а тем, как любишь маму. Ты всегда думал обо мне. О том, как сделать меня лучше и счастливее. Пожалуйста, живи долго, дыши полной грудью и чувствуй нашу любовь каждую минуту. Ты моя опора, мой герой и мой лучший друг. С юбилеем, любимый папа!"

В свою очередь Наталья Подольская опубликовала серию снимков и также написала трогательные слова.

"Дорогой, любимый, наш необыкновенный Петрович! Вот это дата у вас сегодня!!! 80 лет. Человек с неиссякаемой корзиночкой историй, над которыми мы хохочем до упаду. Настоящий музыкант и легенда. Вас все любят и очень уважают. Для нас вы самый важный и любимый папа и дедушка. Пожалуйста, будьте здоровы как можно больше. Любим безгранично", – сказано в ее поздравительной речи.

Чуть ранее мы рассказывали о том, что казахстанская ведущая Динара Сатжан поделилась важными изменениями в жизни. Предпринимательница рассказала, что поступила в одну из ведущих частных бизнес-школ России и Содружества Независимых Государств (СНГ) – школу управления Сколково.