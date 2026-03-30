Киркоров избавился от квартиры Пугачёвой

Народный артист России Филипп Киркоров продал московскую квартиру, в которой когда-то жил вместе с Аллой Пугачёвой. Из пятикомнатной недвижимости сделают несколько объектов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на издание "Газета.Ru".

Речь идет о пятикомнатных апартаментах площадью 260 квадратов, расположенных в центре столицы на Земляном Валу. Раньше это были четыре отдельные квартиры, которые объединили много лет назад. В последнее время объект пустовал, уточняет "Газета.Ru".

Сделку Киркоров провел еще в феврале с агентством недвижимости, занимающимся флиппингом. Представители компании рассказали в соцсетях, что приобрели звездное жилье, зная о перепланировке.

"Мы зашли сразу пулом и купили, заключив четыре договора купли-продажи", – сообщили представители агентства.

Новые владельцы поделились, что планируют разъединить четыре квартиры, убрать лестницу, восстановить перекрытия и зарегистрировать объект по-новому.

