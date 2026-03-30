Киркоров избавился от квартиры Пугачёвой
Фото: NEWS.ru/Сергей Петров
Народный артист России Филипп Киркоров продал московскую квартиру, в которой когда-то жил вместе с Аллой Пугачёвой. Из пятикомнатной недвижимости сделают несколько объектов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на издание "Газета.Ru".
Речь идет о пятикомнатных апартаментах площадью 260 квадратов, расположенных в центре столицы на Земляном Валу. Раньше это были четыре отдельные квартиры, которые объединили много лет назад. В последнее время объект пустовал, уточняет "Газета.Ru".
Сделку Киркоров провел еще в феврале с агентством недвижимости, занимающимся флиппингом. Представители компании рассказали в соцсетях, что приобрели звездное жилье, зная о перепланировке.
"Мы зашли сразу пулом и купили, заключив четыре договора купли-продажи", – сообщили представители агентства.
Новые владельцы поделились, что планируют разъединить четыре квартиры, убрать лестницу, восстановить перекрытия и зарегистрировать объект по-новому.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript