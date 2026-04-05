Новость о смерти Самуэля Домена, известного как "филяй-филяй" – комментарий
Фото: Instagram/dohmensamuel
На днях немецкий блогер и модель Самуэль Домен, известный в СНГ как "филяй-филяй", попал в больницу из-за осложнений с кишечником. Его экстренно прооперировали, сообщает Zakon.kz.
Теперь в соцсетях появилась новость о том, что 24-летний Самуэль скончался в больнице от неизвестной инфекции.
Сам модель из Германии опроверг данную информацию, пояснив, что все еще находится под наблюдением врачей.
"Я еще не умер", – сказал любимец женщин.
До этого Самуэль Домен поделился, почему попал в реанимацию. Стало известно, что у него произошел заворот кишок, и он оказался на грани жизни и смерти.
Ранее актер Роберт Паттинсон, известный по франшизе "Сумерки", рассказал, какая часть саги ему нравится больше всего.
