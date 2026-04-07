Известный виолончелист Багжан Октябрь вдохнул жизнь в казахскую классику среди меловых скал

Один из самых популярных молодых виолончелистов Казахстана Багжан Октябрь исполнил произведение "Карлыгаш" композитора Ахмета Жубанова в новом звучании, сообщает Zakon.kz.

Для своего выступления музыкант выбрал уникальный природный объект Актюбинского региона – плато Актолагай. Перфоманс на фоне белоснежных скал и бескрайнего горизонта действительно удался, подарив слушателям особые впечатления.

Актолагай часто называют "инопланетным пейзажем" – из-за гладких белых склонов и необычных форм рельефа. Особенно красиво там на рассвете и закате. Это плато одно из самых необычных и фотогеничных мест страны. Туда едут за эффектными кадрами и ощущением полной изоляции от цивилизации.

Сам музыкант отметил, что его цель – представить казахскую классическую музыку в современном формате и донести ее до новой аудитории. По его словам, гармония природы и музыки – важное направление современного искусства, позволяющее по-новому воспринимать национальное наследие.

Багжан Октябрь стал особенно популярен благодаря необычным аранжировкам и видео с выступлений. В целом, это не академический "закрытый" музыкант, а скорее современный артист, который сделал виолончель модной и доступной широкой аудитории.

Завораживающие представления артист устраивает довольно часто. К примеру, в феврале 2026 года он сыграл на автомобильной дороге на фоне снежных гор.

Мы также рассказывали, что 6 апреля 2026 года заслуженному артисту России Игорю Саруханову исполнилось 69 лет. В преддверии этого события на телеканале "Россия 1" вышла праздничная программа "Привет, Андрей!". Одной из ее главных гостей стала эстрадная певица Казахстана Роза Рымбаева.