Люксовый шок: коллекция сумок Баян Алагузовой перевалила за 200 млн тенге

На днях казахстанский блогер Бейбит Алибеков опубликовал авторскую программу, в новом выпуске которой показал свой визит к Турсену и Баян Алагузовым. Эпизод быстро набрал популярность: зрители активно обсуждают дом, вещи и отношения хозяев в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Во время передачи Алагузовы продемонстрировали свои гардеробные комнаты и рассказали о редких и уникальных вещах.

После чего стилист Алина Елин решилась подсчитать примерную стоимость коллекции сумок Hermès, принадлежащих Баян Алагузовой.

Эксперт по люксовым товарам подготовила видеонарезку с подробным обзором дорогих вещей.

"Общая рыночная стоимость этих сумок примерно 420 000 евро, или 234 746 400 тенге", – заявила Елин.

Любопытно, что обсуждение в комментариях прошло без нелестных замечаний: пользователи просто пожелали каждой женщине иметь возможность приобрести такие сумки или щедрого мужа.

В конце марта 2026 года Алагузова похвасталась модным образом за 660 тысяч тенге: она приобрела дизайнерский шапан.