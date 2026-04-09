Юлия Барановская неожиданно ушла в монастырь

Российская телеведущая Юлия Барановская несколько лет путешествует по России с детьми. В каждой поездке она посещает святые места. Вернувшись в Москву, она также активно помогает храмам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, Андрей Малахов во время эфира на канале "Россия" рассказал, что однажды после работы зашел в храм при одном столичном монастыре, и случайно встретил там ведущую шоу "Мужское и женское", Барановскую.

"Вечер, я захожу и вижу там девушку в платке. Она поднимает голову, и оказывается, это Юлия! Я ее спрашиваю: "Ты что здесь делаешь?". Она ответила, что несколько раз в месяц вечерами трудничает в монастыре", – рассказал ведущий.

В послушание Барановской входит мытье полов в церкви, уборка оплывших свечей. Все это она делает добровольно – по слухам, знаменитость посещает Покровский женский монастырь, где хранятся мощи святой Матроны Московской.

Телеведущая признавалась, что когда ей было тяжело, именно вера в Бога помогла ей. А сегодня ее веру разделяют и повзрослевшие дети.

Популярный телеведущий поделился, что тоже часто посещает храмы и общается со священниками. Андрей Малахов сам построил несколько храмов в России. Один из них находится в его родном Апатитах – это Церковь Новомучеников и Исповедников Российских.

Ранее фигурист Пётр Чернышёв вспомнил о сложной ситуации с Татьяной Навкой.