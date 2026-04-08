Культура и шоу-бизнес

"Пришлось держать ее на руках": Пётр Чернышёв вспомнил о сложной ситуации с Татьяной Навкой

Фото: Instagram/tatiana_navka
Российский фигурист Пётр Чернышёв около 10 лет является партнером Татьяны Навки в ледовых шоу, которые она организовывает по всей стране. В недавнем интервью он тепло отозвался о коллеге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, фигуристов связывает не только работа, но и дружеские отношения за пределами льда.

"Таня потрясающий человек и друг. Всегда можно положиться, всегда можно обратиться по любому вопросу, она откликнется сразу", – признался Пётр.

По словам фигуриста, при этом для Навки на первом месте всегда стоит семья.

"Она, конечно же, семейный человек, любящая мама. Это вызывает огромное уважение. Она в своей жизни ставит семью во главу угла", – добавил Чернышёв.

При этом близкие никак не ограничивают самореализацию Татьяны.

"Семья относится с большим пониманием к ее профессиональному стремлению и, думаю, делает большую скидку на то, что ей приходится огромную часть времени посвящать работе, в которой она, конечно же, перфекционист. А еще она сумасшедше креативный человек", – говорит спортсмен.

Во время интервью Чернышёв вспомнил о сложных ситуациях, которые ему пришлось преодолеть с партнершей по танцам.

"Мы с Таней выступаем в паре, и во время номеров иногда случаются неожиданные ситуации. Иногда точка опоры под нами не фиксирована, поэтому приходится быстро принимать решения. Однажды Татьяна не успела зацепить карабин, и мне пришлось держать ее на руках весь номер. Такие моменты действительно опасны. Но когда все идет хорошо, это словно магия: под куполом, на арене, на высоте 20 метров при длине полета 40 метров – это завораживающее зрелище", – поделился Пётр.

Сама Татьяна Навка открыто признается, что предъявляет высокие требования к себе и окружающим. Она готова простить ошибки, но не терпит халатности.

Ранее мы писали о том, что в большой семье Торегали Тореали ожидается пополнение.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
