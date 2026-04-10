Рианна впервые вынесла в свет младшую дочь в брендовых вещах

8 апреля Рианна и ее муж A$AP Rocky вывели на прогулку по Парижу (Франция) двоих из троих своих детей, включая шестимесячную дочь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, самая маленькая их дочь, Роки, уже настоящая "модница", как и ее мама с папой.

Малышка была одета в винтажную зелено-черную шапочку Dior от Джона Гальяно 2002 года – модель, выпущенная примерно за 23 года до ее рождения.

Шапка Роки с игривыми помпонами, расположенными в виде ирокеза, выглядит идентично оригинальному дизайну, хотя возможно, что Рианна пригласила нового дизайнера Dior Джонатана Андерсона переделать эту вязаную шапочку для своей маленькой дочери.

Винтажные версии оригинальной шапки Галлиано продаются на вторичном рынке по цене от 150 до 985 долларов. Мама Роки дополнила головной убор дочери серым плиссированным платьем Dior (800 долларов), надетым поверх джинсов и кроссовок.

Отец Роки держал за руку старшего сына RZA. 3-летний мальчик был в розовой полосатой футболке и солнцезащитных очках. У пары также есть 2-летний сын Райот, которого не было видно на семейной прогулке.

Певица родила дочь Роки Айриш в сентябре 2025 года.

