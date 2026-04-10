Почему Димаш Кудайберген запретил сестренке садиться на лошадь

Накануне, 9 апреля 2026 года, единственная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, предпринимательница Раушан Кудайберген, показала опасный случай, который произошел во время романтической съемки с мужем Ермаханом Аймаханом, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что 24-летняя Раушан во время съемок упала с лошади. По ее словам, об этом семья не знала.

"На съемочной площадке бывают разные интересные моменты… в этот раз – "экшн". Но не переживайте, я совсем не поранилась, все хорошо! Я просто удобно присела на землю, обняв лошадь", – рассказала Кудайберген.

Одним из первых на публикацию отреагировал звездный брат.

"Все, на лошадь больше не сядешь", – написал Димаш, сопроводив свой комментарий смайликом с сердитым лицом.

Певца поддержали подписчики Раушан, которых произошедшее на видео тоже сильно напугало. Они призвали ее беречь себя. Также они пожелали Раушан и Ермахану счастья, в очередной раз отметив, что они – очень красивая пара:

"Раушан, берегите себя".

"Береги себя, драгоценная!"

"Оба талантливые и оба подходят друг другу".

"Блин, я так забеспокоилась… Аж сердце в пятки ушло".

"Пусть каждый день приносит радость вашей прекрасной семье!"

"Ого! Берегите себя! Вы красивая пара! Мне нравятся эти образы".

"Димашжан, правильно. Раушан, он твой брат, который переживает за тебя".

"Вот это реально экшн! Сердце в пятки ушло, пока не прочитала текст под видео".

"Е-мое! Это опасно же, упасть с лошади! Раушаночка, вы храбрая девушка! Берегите себя".

"Как же вы прекрасны! Будьте счастливы и, пожалуйста, берегите друг друга, особенно нашу чудесную принцессу Раушан!"

