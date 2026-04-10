Почему Димаш Кудайберген запретил сестренке садиться на лошадь
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Накануне, 9 апреля 2026 года, единственная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, предпринимательница Раушан Кудайберген, показала опасный случай, который произошел во время романтической съемки с мужем Ермаханом Аймаханом, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что 24-летняя Раушан во время съемок упала с лошади. По ее словам, об этом семья не знала.
"На съемочной площадке бывают разные интересные моменты… в этот раз – "экшн". Но не переживайте, я совсем не поранилась, все хорошо! Я просто удобно присела на землю, обняв лошадь", – рассказала Кудайберген.
Одним из первых на публикацию отреагировал звездный брат.
"Все, на лошадь больше не сядешь", – написал Димаш, сопроводив свой комментарий смайликом с сердитым лицом.
Певца поддержали подписчики Раушан, которых произошедшее на видео тоже сильно напугало. Они призвали ее беречь себя. Также они пожелали Раушан и Ермахану счастья, в очередной раз отметив, что они – очень красивая пара:
- "Раушан, берегите себя".
- "Береги себя, драгоценная!"
- "Оба талантливые и оба подходят друг другу".
- "Блин, я так забеспокоилась… Аж сердце в пятки ушло".
- "Пусть каждый день приносит радость вашей прекрасной семье!"
- "Ого! Берегите себя! Вы красивая пара! Мне нравятся эти образы".
- "Димашжан, правильно. Раушан, он твой брат, который переживает за тебя".
- "Вот это реально экшн! Сердце в пятки ушло, пока не прочитала текст под видео".
- "Е-мое! Это опасно же, упасть с лошади! Раушаночка, вы храбрая девушка! Берегите себя".
- "Как же вы прекрасны! Будьте счастливы и, пожалуйста, берегите друг друга, особенно нашу чудесную принцессу Раушан!"
Поделитесь новостью
Читайте также
