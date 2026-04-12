"Отдохнула без мужа": Олег Газманов рассказал, как его жена "сиганула в ущелье"

74-летний российский певец Олег Газманов сильно испугался за свою жену Марину. В свой день рождения она поехала в Сочи вместе с младшим сыном Филиппом и занялась экстримом, сообщает Zakon.kz.

Об этом певец рассказал в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Как пересказывает Super, жена артиста прыгнула головой вниз с отвесной скалы в ледяную воду.

"Она сиганула в какое-то ущелье с водой, их понесло куда-то там. В общем, ужасно. Расстроила она меня", – вспоминает артист.

По его словам, после того случая он больше никогда не отпустит жену отдыхать одну.

Семейная пара вместе почти 30 лет (в официальном браке – 23 года). Также у Газмановых есть еще и дочь Марианна, которой 22 года. Семья не афиширует ее жизнь – девушка не любит публичность.

