Селин Дион возвращается с концертами и Париж подсчитывает прибыль

В сентябре и октябре 2026 года канадская исполнительница популярных хитов My Heart Will Go On и Because You Loved Me даст 16 концертов на стадионе в Париже вместимостью 40 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Социальные сети 58-летней певицы изобилуют афишами предстоящих парижских концертов, а само возвращение пройдет спустя четыре года после того, как у нее диагностировали неизлечимое заболевание, повлиявшее на ее голос и способность ходить.

"У меня все хорошо, я справляюсь с болезнью, чувствую себя хорошо. Я снова пою и даже немного танцую", – пишет Дион о текущем состоянии здоровья.

На этом фоне столица Франции готовится к невиданному финансовому цунами.

"Концерты Селин Дион принесут столице сотни миллионов евро. Фанаты со всего мира ринутся тратить деньги на билеты, отели и круассаны", – отмечают в комментариях медиа-эксперты.

А 21 мая на аукционе в Париже выставят фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни.