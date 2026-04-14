#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Культура и шоу-бизнес

"Не про закон, а про месть": Екатерина Гордон сделала резкое заявление после приговора Артему Чекалину

юрист Екатерина Гордон, блогеры Артем и Валерия Чекалины
Фото: Instagram/katyagordon, Instagram/ler_chek
Известная российская телеведущая, певица, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон записала видео, в котором эмоционально высказалась о приговоре блогеру Артему Чекалину, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 13 апреля 2026 года, Гагаринский районный суд Москвы признал виновным Артема Чекалина в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 194 529 371 рублей (более 1 213 863 275 тенге по курсу Нацбанка РК). Блогер был взят под стражу в зале суда.

Позднее Екатерина Гордон у себя в Instagram прокомментировала приговор.

"Лера и Артем верили, что если они все отдадут и будут сотрудничать – все будет честно и все будет хорошо. Вчера Артем попросил меня быть его общественным защитником. И, конечно, я буду. С Лерой мы на регулярной связи и я очень верю в эту девочку. В ближайшее время я составлю обращение к президенту, которое попрошу подписать всех небезразличных. Все происходящее не про закон, а про месть. Точка", – написала юрист под видео, в котором расплакалась.

Гордон заявила о несправедливости приговора.

"На первой фотографии многодетные родители… еще счастливые. Выплатили более миллиарда штрафов и налогов, не бежали из страны, готовы были сотрудничать с властью, поставляли гуманитарку в Белгород… Валерию следователь вовремя не пустил на обследование и теперь у нее рак 4 стадии с метастазами в голове и легких, ей поменяли несколько позвонков… Артему дали 7 лет колонии. На второй фотографии Сердюков. По информации "Комсомольской правды", "из-за действий Сердюкова и Васильевой казна недосчиталась 16 млрд рублей". Эта сумма на 100 млн долларов больше, чем годовой военный бюджет Беларуси. Вторая пара на свободе. А теперь мы все вместе можем подтереться своими дипломами и адвокатскими статусами…", – поделилась Екатерина.

С ней согласились другие блогеры и подписчики:

  • "Подпишем! Это ошибка".
  • "Как же несправедлива эта жизнь".
  • "Господи, помоги этой семье и их детям!"
  • "Катя, вы – человек! Происходит просто какой-то ужас!"
  • "Катюша, береги себя, пожалуйста. Абсолютно согласна с тобой".
  • "Предлагаю объединяться и писать письмо и создавать петицию".
  • "Дай Бог, все изменится. Сил тебе, Катюш, и вселенскую помощь".
  • "Кать, я присоединяюсь к твоим словам и слезам! Мое материнское сердце разрывается".
  • "Уничтожили семью. Слезы наворачиваются от боли и несправедливости. Просто нет слов…"
  • "Я уже веру в страну потеряла в связи со всеми последними новостями, никакого желания возвращаться нет больше".
  • "Просто ужас. О чем уже мечтать? Чего хотеть? Какие строить планы? Все в страхах, никто уже ничего не хочет создавать придумывать… Слов нет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 12:57
Блогер Лерчек и ее экс-супруг снова оказались под следствием

В июне 2025 года сообщалось, что Екатерина Гордон нелестно отозвалась о молодой супруге Евгения Петросяна.

Динара Халдарова
