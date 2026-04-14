"Не про закон, а про месть": Екатерина Гордон сделала резкое заявление после приговора Артему Чекалину

Известная российская телеведущая, певица, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон записала видео, в котором эмоционально высказалась о приговоре блогеру Артему Чекалину, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 13 апреля 2026 года, Гагаринский районный суд Москвы признал виновным Артема Чекалина в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 194 529 371 рублей (более 1 213 863 275 тенге по курсу Нацбанка РК). Блогер был взят под стражу в зале суда.

Позднее Екатерина Гордон у себя в Instagram прокомментировала приговор.

"Лера и Артем верили, что если они все отдадут и будут сотрудничать – все будет честно и все будет хорошо. Вчера Артем попросил меня быть его общественным защитником. И, конечно, я буду. С Лерой мы на регулярной связи и я очень верю в эту девочку. В ближайшее время я составлю обращение к президенту, которое попрошу подписать всех небезразличных. Все происходящее не про закон, а про месть. Точка", – написала юрист под видео, в котором расплакалась.

Гордон заявила о несправедливости приговора.

"На первой фотографии многодетные родители… еще счастливые. Выплатили более миллиарда штрафов и налогов, не бежали из страны, готовы были сотрудничать с властью, поставляли гуманитарку в Белгород… Валерию следователь вовремя не пустил на обследование и теперь у нее рак 4 стадии с метастазами в голове и легких, ей поменяли несколько позвонков… Артему дали 7 лет колонии. На второй фотографии Сердюков. По информации "Комсомольской правды", "из-за действий Сердюкова и Васильевой казна недосчиталась 16 млрд рублей". Эта сумма на 100 млн долларов больше, чем годовой военный бюджет Беларуси. Вторая пара на свободе. А теперь мы все вместе можем подтереться своими дипломами и адвокатскими статусами…", – поделилась Екатерина.

С ней согласились другие блогеры и подписчики:

"Подпишем! Это ошибка".

"Как же несправедлива эта жизнь".

"Господи, помоги этой семье и их детям!"

"Катя, вы – человек! Происходит просто какой-то ужас!"

"Катюша, береги себя, пожалуйста. Абсолютно согласна с тобой".

"Предлагаю объединяться и писать письмо и создавать петицию".

"Дай Бог, все изменится. Сил тебе, Катюш, и вселенскую помощь".

"Кать, я присоединяюсь к твоим словам и слезам! Мое материнское сердце разрывается".

"Уничтожили семью. Слезы наворачиваются от боли и несправедливости. Просто нет слов…"

"Я уже веру в страну потеряла в связи со всеми последними новостями, никакого желания возвращаться нет больше".

"Просто ужас. О чем уже мечтать? Чего хотеть? Какие строить планы? Все в страхах, никто уже ничего не хочет создавать придумывать… Слов нет".

Материал по теме Блогер Лерчек и ее экс-супруг снова оказались под следствием

В июне 2025 года сообщалось, что Екатерина Гордон нелестно отозвалась о молодой супруге Евгения Петросяна.