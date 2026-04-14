Мама Кайрата Нуртаса сделала неожиданное признание о старшей невестке
В честь 38-летия именинницы мама Кайрата Нуртаса поделилась кадрами и посвятила ей пост, наполненный особым смыслом. По словам Айдарбековой, для любой свекрови невестка является самым важным человеком в жизни, так как именно она становится продолжательницей рода и матерью будущих потомков.
"Сегодня день рождения нашей любимой Жулдыз! Она – первая радость нашей семьи и, прежде всего, моя личная гордость. Жулдыз вошла в нашу жизнь по большой любви нашего Кайроша и заняла особое место в наших сердцах. Пусть Аллах дарует ей долгую, содержательную и счастливую жизнь! С днем рождения!" – написала Айдарбекова 14 апреля 2026 года.
Подписчики продюсера не остались в стороне: пользователи Сети восхитились мудростью свекрови и осыпали пост многочисленными теплыми комментариями и добрыми пожеланиями в адрес именинницы.
Сегодня, 14 апреля 2026 года, в большой семье известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса отмечают важный праздник. Его супруге – актрисе театра и кино, телеведущей Жулдыз Абдукаримовой исполняется 38 лет.
В связи с этим 37-летний певец преподнес своей любимой огромный букет сирени. Соответствующим видео одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса поделилась в Instagram.