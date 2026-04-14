Слава Комиссаренко признался, что столкнулся с проблемами в работе

Стендап-комик Слава Комиссаренко, которого лишили российского гражданства, пожаловался на проблемы с концертами. Артист в своем YouTube-канале уточнил, что речь идет о Нидерландах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lenta.ru, Комиссаренко признался, что не выступал в Амстердаме последние три года. По словам артиста, организатор его туров похитил гонорары за 20 концертов, а позже этот же человек начал сообщать о ложных минированиях площадок, где планировались новые шоу комика.

Юморист утверждает, что предоставил полиции Амстердама все доказательства причастности другого лица к анонимным звонкам, однако правоохранители сочли его доводы неубедительными.

"Меня в какой-то момент очень сильно смешило, что в Амстердаме разрешены трава, грибы и запрещен Слава Комиссаренко. Довольно интересно", – поиронизировал артист.

Добавим, что Комиссаренко лишили российского гражданства в апреле 2025 года. В ФСБ сочли, что его действия представляют угрозу национальной безопасности.

