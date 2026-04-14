Культура и шоу-бизнес

"Я буду нести этот груз всю жизнь": экс-жена Рахмонова рассказала о страшной аварии

Гулайым Рахмонова, жена Шавката Рахмонова, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 20:37 Фото: Instagram/kerey_khan03
Бывшая супруга прославленного бойца UFC Шавката Рахмонова впервые прокомментировала трагедию, изменившую ее жизнь. В откровенном интервью Гулайым Рахмонова раскрыла подробности смертельного ДТП, в котором погибли ее близкие, и рассказала о приговоре суда, передает Zakon.kz.

Откровенное интервью Гулайым Рахмонова дала журналисту Руслану Утепбаю для его YouTube-канала. По ее словам, трагедия произошла на обратном пути из Кокшетау. ДТП случилось в районе населенного пункта Аксюек, примерно в 300 километрах от Алматы.

Вместе с ней в машине находились родная сестра, близкая подруга и маленький сын. Целью поездки был осмотр здания для открытия детского сада в Кокшетау – женщины планировали стать бизнес-партнерами. До дома оставалось около трех часов пути, когда произошло роковое столкновение.

Авария унесла жизни двух человек: погибли сестра Гулайым и ее близкая подруга, работавшая воспитательницей ее дочери.

"Когда я пришла в сознание и открыла глаза, рядом плакал сын. Я сразу его осмотрела и ощупала его тело – он был цел. Тут уже приехали экстренные службы, нам стали помогать. Обернувшись, в восьми-десяти метрах от себя я увидела сестру. Когда я спросила, жива ли она, находившийся рядом человек сказал мне: "Следи за собой и сыном". О смерти сестры и подруги я узнала только в больнице", – поделилась воспоминаниями Гулайым.

Сама Гулайым получила черепно-мозговую травму, ссадины на спине и перелом двух ребер. У сына были травмы головы и ноги, потребовавшие наложения швов. Несмотря на тяжелое состояние, женщина отказалась от длительной госпитализации и продолжила лечение дома.

"Я буду нести груз этого события всю жизнь. Ответ будем держать уже в ином мире", – добавила Рахмонова.

Суд признал Гулайым Рахмонову виновной в совершении ДТП и приговорил к 5 годам лишения свободы. Также она была лишена права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Однако, учитывая, что ее дети еще не достигли совершеннолетия, исполнение наказания было отсрочено.

После оглашения приговора Шавкат Рахмонов не выходил с ней на связь. Гулайым призналась, что и не ждала звонка от бывшего мужа.

"Мы развелись. Я воспринимаю его только как отца своих детей. В аварию попала я, его вины в этом нет", – говорит Гулайым.

Кроме того, Гулайым Рахмонова прокомментировала слухи о том, что ее развод с Шавкатом Рахмоновым был фиктивным и планировался ради смягчения приговора. Она подчеркнула, что расставание с супругом и судебный процесс – это два абсолютно не связанных между собой события.

По словам Гулайым, она намерена подавать апелляцию, так как не совсем согласна с вердиктом, и сейчас старается быть сильной ради своих пятерых детей и близких.

"Мне тяжело говорить об этом. Стараюсь жить дальше. Просто так этого не забыть. Жизнь продолжается. Родственники погибшей подруги простили меня еще до суда. Когда мы переехали в Алматы, моя старшая дочь плохо разговаривала, мы работали с логопедом, и эта воспитательница помогла моей дочке, мы хорошо общались. Поэтому я предложила ей открыть общее дело, стать коллегами", – подытожила Гулайым Рахмонова.

Смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным полиции Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу. По факту ДТП было начато досудебное расследование.

По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Гулайым Рахмонова, которая с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. Отмечалось, что с места аварии были госпитализированы Рахмоновы. 28 июля стало известно, что пострадавшие выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы.

Канат Болысбек
"Каждый по порядку ответит": экс-жена Шавката Рахмонова сделала громкое заявление
19:20, 08 апреля 2026
"Каждый по порядку ответит": экс-жена Шавката Рахмонова сделала громкое заявление
Сестра Шавката Рахмонова впервые высказалась о ДТП, в которое попали жена и сын брата
12:34, 31 июля 2025
Сестра Шавката Рахмонова впервые высказалась о ДТП, в которое попали жена и сын брата
Жена Шавката Рахмонова проходит свидетелем по делу о смертельном ДТП – полиция
16:19, 06 августа 2025
Жена Шавката Рахмонова проходит свидетелем по делу о смертельном ДТП – полиция
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
