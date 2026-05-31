В Турции прокомментировали новости о переселении в страну жителей Газы

В СМИ появились сообщения о возможном переселении части жителей Газы в третьи страны. Власти Турции прокомментировали подобный сценарий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, глава МВД Мустафа Чифтчи заявил, что массового переселения жителей сектора Газа в Турцию не происходит.

По его словам, готовность Турции принимать нуждающихся в помощи жителей Газы не связана с какими-либо планами по изменению демографической ситуации в анклаве. Турция исходит из того, что Газа принадлежит ее жителям, а Палестина – палестинскому народу.

Военная операция Израиля в секторе Газа стартовала в ответ на нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничную территорию с захватом заложников 7 октября 2023 года. С тех пор ЦАХАЛ поэтапно расширял свое присутствие с севера сектора к югу.

